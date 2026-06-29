În acest an, riscul de a cădea în capcana hackerilor este mult mai mare din cauza unui comportament atipic al consumatorilor. Mulți turiști au amânat rezervările până în ultimul moment, pe fondul incertitudinilor geopolitice globale și al temerilor privind evoluția conflictului din Iran. Graba de a prinde o ofertă pe ultima sută de metri în plin sezon estival îi face pe oameni mult mai vulnerabili în fața fraudelor online sau telefonice.

Cum funcționează capcanele de pe rețelele de socializare

Scenariul utilizat de infractorii cibernetici este pe cât de simplu, pe atât de eficient. Aceștia copiază fotografii de înaltă calitate de pe site-urile legitime de turism și creează anunțuri false pentru vile de lux, apartamente sau bilete de avion la prețuri extrem de atractive.

În multe cazuri, escrocii oferă chiar și tururi ghidate sau pachete de servicii care, în realitate, nu există.

George Ralchev, șeful departamentului de risc din cadrul furnizorului de servicii de plată emerchantpay, instituție care a coordonat cercetarea, explică faptul că rețelele de socializare au devenit terenul preferat de vânătoare al infractorilor, aceștia profitând din plin de dorința oamenilor de a pleca în concediu.

Consecințele financiare sunt adesea devastatoare. Un caz răsunător a fost cel al unei femei care a fost înșelată cu suma de 6.500 de lire sterline în timp ce încerca să rezerve o vilă de vacanță în Grecia. Deși victima a realizat frauda la scurt timp și a implorat reprezentanții băncii sale să oprească tranzacția, personalul instituției bancare a fost pus în imposibilitatea de a mai recupera fondurile, deoarece transferul fusese deja procesat.

Pentru a nu deveni o victimă a acestor rețele, experții juridici și organizațiile de consumatori ne îndeamnă să renunțăm la încrederea oarbă în recenzii și să facem un mic exercițiu de „detectiv” digital înainte de a efectua orice plată.

Lisa Webb, expert în dreptul consumatorilor în cadrul grupului britanic Which?, susține că platformele de socializare eșuează în mod constant să curețe fluxurile de reclame false, lăsând întreaga responsabilitate pe umerii cumpărătorului.

Ea recomandă două instrumente de bază, complet gratuite, pe care oricine le poate folosi de pe telefon sau calculator:

Căutarea inversă după imagine: Salvează fotografiile cu proprietatea oferită și încarcă-le într-un motor de căutare (cum este Google Images). Dacă aceleași poze apar pe alte site-uri cu nume diferite, în alte țări sau pe conturi raportate ca fiind frauduloase, este clar vorba despre o tentativă de înșelăciune. Verificarea locației pe hărțile online: Introdu adresa exactă a cazării pe o platformă de hărți (precum Google Maps) și folosește funcția de vizualizare stradală (Street View). Verifică dacă clădirea din imagini corespunde cu realitatea din teren și dacă zona este cea descrisă de proprietar.

Infografic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Regula de aur: evitați sub orice formă transferurile bancare directe

Analizele de piață arată că șapte din zece persoane au devenit extrem de sceptice atunci când primesc e-mailuri promoționale despre vacanțe, temându-se de atacuri de tip phishing.

Din acest motiv, jumătate dintre turiști preferă acum să rezerve exclusiv prin agenții de turism consacrate sau platforme mari care explică în mod transparent cum protejează datele și banii clienților.

Problema cazărilor fictive nu este însă nouă. Monitorizările realizate în cursul anului 2024 și în primăvara anului 2025 au scos la iveală sute de plângeri din partea unor clienți ai unor platforme gigant precum Booking.com sau Expedia, care s-au trezit la destinație în fața unor adrese unde cazările plătite nu existau.

Pentru a reduce riscurile la minimum, specialiștii recomandă utilizarea canalelor de plată securizate și evitarea cu desăvârșire a transferurilor bancare directe solicitate prin mesaje private pe rețelele sociale.

În cazul în care suspectați că ați fost victima unei fraude, primul pas obligatoriu este contactarea imediată a băncii emitente a cardului pentru blocarea conturilor și raportarea cazului către autoritățile polițienești.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE