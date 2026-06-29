Autorităţile elene oferă pescatorilor 5,33 euro pe kilogram pentru capturarea acestui peşte, cu ajutorul unui buget de 1,5 milioane de euro finanţat prin fonduri europene, a declarat Spýros Protopsáltis, secretarul general al Ministerului Agriculturii, pentru site-ul in.gr. Cipru a implementat deja un program similar, cu o primă de 4,73 euro pe kilogram.

Un pericol pentru ecosistem şi sănătatea umană

Peştele-iepure, originar din Marea Roşie şi oceanele Indian şi Pacific, a ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez, conform Universităţii franceze Côte d’Azur, care monitorizează speciile invazive din regiune. Înmulţirea rapidă a acestei specii în apele greceşti reflectă impactul încălzirii globale asupra ecosistemelor marine şi economiilor locale.

Specia este periculoasă din mai multe perspective. Dinţii săi puternici pot distruge plasele pescarilor, iar carnea sa conţine tetrodotoxină, o substanţă extrem de toxică pentru consumul uman. În acest context, Crucea Roşie din Grecia a emis o avertizare privind riscurile la adresa sănătăţii publice, oferind sfaturi pentru prim ajutor în cazul muşcăturilor şi avertizări asupra consumului cărnii contaminate.

Planuri pentru gestionarea speciei invazive

Conform lui Protopsáltis, regiunile care doresc să participe la program trebuie să implementeze măsuri de refrigerare şi incinerare a peştilor capturaţi. Această iniţiativă face parte dintr-un plan de acţiune naţional elaborat în 2024 de Centrul Elen de Cercetare Marină (ELKETHE). Planul include, de asemenea, propuneri pentru monitorizarea speciei şi despăgubirea pescarilor pentru pierderile cauzate de daunele aduse echipamentelor lor.

Punerea în aplicare a altor măsuri propuse va necesita colaborarea cu Ministerul Mediului şi Energiei, responsabil pentru gestionarea speciilor invazive. În acest sens, o întâlnire între miniştrii implicaţi este programată pentru 1 iulie.

În ciuda pericolului reprezentat de această specie, autorităţile şi organizaţiile din Creta subliniază că peştele-balon argintiu nu constituie o ameninţare pentru înotători. „Prezenţa acestor peşti în Marea Mediterană este cunoscută de ani de zile (…) şi nu reprezintă niciun pericol pentru înotători”, se arată într-un comunicat emis vineri de 16 asociaţii medicale şi turistice din Creta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE