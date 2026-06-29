Juratul de la MasterChef, emisiune care va fi difuzată în toamnă la PRO TV, a stat de vorbă cu Libertatea nu doar despre cariera lui, ci și despre familie. Mai ales pentru că în ultimele luni l-am tot văzut pe Sorin Bontea într-o reclamă alături de Miruna, fiica lui.

Libertatea a fost prezentă la filmările noului sezon MasterChef, iar în acest fel am reușit să aflăm de ce fiica lui Sorin Bontea apare în reclame, dar la MasterChef nu o vedem.

„Păi nu, că dacă ar veni la Masterchef ar însemna că are pile. Și nu merge! Nu! Ea mai gătește, să știi că își gătește singurică de multe ori, pentru că mai stă și singură în altă țară, la facultate. Și mai întreabă cum face, ce face, dar își gătește singurică. Nu mă sună des să mă întrebe, că știe și ea să facă. Intri acum pe internet, ai exemple, ai de unde să te inspiri, ceea ce e foarte bine în ziua de azi”, a spus Sorin Bontea.

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Celebrul bucătar ne-a dezvăluit și unde a studiat fiica lui: „Ea face design interior, în Barcelona”! Astfel că am fost curioși să aflăm dacă în viitor Miruna Bontea ar putea fi cooptată în echipa de la „Visuri la cheie”, emisiune difuzată tot de PRO TV, ținând cont că în această vară a terminat studiile din Spania.

„Eu știu… Poate! Să lucreze pentru ei… Nu știu dacă mai sunt locuri (n.r. – râde). Glumesc”, a afirmat Sorin Bontea în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat dacă el este o inspirație în bucătărie pentru fiica lui, Sorin Bontea ne-a dezvăluit că nu și-ar dori ca fiica lui să îi urmeze meseria, dar că el îi gătește ori de câte ori are ocazia.

„Ea mă pune să-i gătesc de câte ori vine acasă. O întreb ce mănâncă, ce trebuie să-i fac să mănânce… Mai vrea câte o supă, ceea ce nu găsește și nu poate să facă ea acolo. Dar nu aș vrea să facă bucătărie, că e grea, e o meserie grea”, a încheiat juratul de la MasterChef interviul pentru Libertatea.

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