În anul 2006, după doar două luni de relație, Mihai Morar a cerut-o în căsătorie pe Gabriela. A simțit că ea e sufletul lui pereche, că împreună își pot clădi o familie. La doar doi ani distanță au venit pe lume gemenele lor, Cezara și Mara, iar în 2019 s-a născut Roua, mezina familiei.

Acum, într-un interviu pentru Fanatik, el a explicat care e secretul relației lor așa de longevive. „Anul acesta facem 16 ani de la căsătorie. Secretul este să îți vezi de drumul tău. Cum să spun, fiecare dintre noi avem o cale. Asta nu înseamnă că nu mai sunt drumuri stânga-dreapta, pe unde să o iei. Uneori și GPS-ul te duce pe alt drum, dar, dacă îți vezi de drumul tău și nu complici viața foarte, foarte mult, eu cred că.. acesta e secretul. Bine, părerea mea e că trebuie să vezi până la urmă care este scopul, în tot ce faci”, a mărturisit el.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihai Morar și Gabriela

Mihai Morar și Gabriela s-au cunoscut la locul de muncă. „Eram într-o vară mai complicată a vieții mele, avusese și tata niște probleme de sănătate, unele care reveneau după niște ani în care a fost destul de stresat la muncă, dezamăgit de muncă, de oameni. El a fost modelul meu de corectitudine și de bărbat. Mă uit la el la 70 de ani și e superb, mi-aș dori să ajung ca el. Tata avusese atunci probleme, fiind coleg la radio cu Gabriela ea a simțit cumva că nu sunt bine. Pe vremea aia stăteam în chirie în București, și ea mi-a zis atunci să merg la mare, era un concediu plătit de la radio. Atunci am zis nu și nu știu de ce am zis nu. Cred că din timiditate.

Apoi a trecut vacanța, am ales să merg acasă, la ai mei. Când m-am întors am vrut să o invit, să nu se fi supărat. Am invitat-o în oraș și m-a refuzat, la fel și a doua oară. Și a trebuit să găsesc altceva. Atunci găsisem un concert de vioară la Palatul Regal și i-am zis că am luat două bilete. A zis da și de atunci am rămas împreună. Și după două luni am cerut-o de soție, eu care nu îmi pusesem problema căsătoriei niciodată în viața mea. (…) Traseul meu profesional era ok, dar eu nu eram echilibrat pe plan personal până să o cunosc pe Gabriela, până să avem o relație. Acolo s-au echilibrat lucrurile. Apoi au apărut gemenele. Cezara și Mara s-au născut la o lună după ce am lansat Radio Zu. Aia a fost cea mai grea vară din viața mea. Au venit pe lume la doi ani de când ne-am căsătorit.”, a mărturisit prezentatorul acum ceva vreme în podcastul lui Cătălin Măruță.

