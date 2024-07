În luna februarie a acestui an au început înscrierile pentru „Vocea României”, sezonul 12. Doritorii au mers la preselecții, au fost selectați cei mai buni, iar săptămâna trecută au început filmările. La preselecții a participat și Bader Maria, care e cântăreață la început de drum, dar și content creator pe rețelele de socializare.

Pe TikTok ea a povestit că a mers la „Vocea României”, în această vară, dar a trăit emoții intense pe scenă. „Am fost și este ceva ce nu mai vreau să experimentez niciodată! Am fost vara asta. Eu am fost o persoană extrem de anxioasă atunci când a trebuit să cânt în public și mi-a trecut foarte greu.

Nu știu ce mi-am imprimat eu în creier acolo. Ca un mic context: tatăl meu nu m-a prea lăsat să cânt prin restaurante că era rușinos. Am un tată arab, la ce vă așteptați? Și cu foarte mult greu am reușit să scap de tracul ăsta de a cânta în fața oamenilor”, a dezvăluit ea, conform Click.

Bader Maria la preselecțiile „Vocea României”: „Mi-a sărit vocea și n-am putut s-o reglez, zici că eram ultima afonă”

Ea a cântat melodia „Calling U” de la Tamally X, dar spune că i-a „sărit” vocea. „M-am înscris la Vocea României, am zis ce-o fi o fi. M-am dus la preselecții, n-aveam nicio emoție înainte. Când mi-a strigat numele, nu mai știam să merg (…) M-am dus, am dat stick-ul și am început să cânt.

Când am început să cânt, evident, având emoțiile respective, mi-a sărit vocea și n-am putut s-o reglez, zici că eram ultima afonă.

„N-ai să mergi direct la etapa televizată, mai sunt câteva preselecții înainte”

A fost o emoție pe care n-am mai simțit-o de foarte mult timp și mi-am dat voie să simt în timp ce cântam. În momentul în care îți sare vocea, s-a terminat, adică nu mai ai ce să demonstrezi nimănui, poți să fii tu Shakira. Asta a fost experiența. Și, sincer să vă spun, nu-mi doresc să mai fac asta.

Nu am nimic de comentat despre oamenii care au fost acolo. Toată lumea era foarte de treabă la înscrieri, la interviuri, știi foarte bine că niciodată n-ai să mergi direct la etapa televizată, mai sunt câteva preselecții înainte. Și toată lumea era foarte drăguță, inclusiv oamenii care m-au ascultat erau puțin plictisiți.

M-au întrebat ce-i cu numele meu, că nu pare românesc, dar foarte de treabă toată lumea. Recomand cu drag dacă vreți să simțiți și voi experiența asta. Cine știe dacă aș mai încerca alte ediții? Momentan mi-a ajuns!”, a mai explicat Bader Maria, pe TikTok.

La clipul ei, urmăritorii au reacționat: „Trebuie să ai poveste tristă să fii acceptată de Vocea României”, „La fel și în cazul meu, identic, tot vara asta m-am dus”, „La fel am pățit și eu, dar tot o să mă duc până-mi înving frica și scap de acele emoții”.

Antrenorii de la „Vocea României”, sezonul 12

Tudor Chirilă, Irina Rimes, Smiley și, pe scaunul dublu, Theo Rose & Horia Brenciu sunt pregătiți și determinați să-și formeze echipe cu voci senzaționale care vor face adevărate spectacole pe scenă!

Fiecare dintre ei își dorește să câștige finala, iar pentru asta, audițiile pe nevăzute sunt încărcate cu decizii importante, întrucât nu este suficient doar să se întoarcă, ci și să găsească argumentele potrivite pentru ca participanții să vină în echipa lor, dacă aceștia vor convinge mai mulți antrenori.

