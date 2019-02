Persoana pe care o iubeşte cel mai mult pe lumea asta este mama ei, iar aseară a plâns de dorul mamei, după o lună de stat în Ferma. De altfel, Diana spune că ultimul lucru pe care îl face seara este: „să vobim la telefon până ațipim”.

„Mama nu are nici un stres, mă privește fără probleme și după meci, când am fața spărtă. Mă ia, îmi șterge rănile… Îi spun să aibă grijă, că mă doare, dar ea este mereu lângă mine, la vestiar!”, a spus Diana pentru VIVA!

Luptătoarea de 23 de ani nu pleacă „la război„ fără o jucărie de pluș pe care o are de când era copil. „Sunt mai apropiată de copii. Nu am foarte mulți prieteni pentru că timpul nu-mi permite și acum îmi dau seama și mă gândesc de ce copiii îmi sunt foarte buni prieteni, pentru că cei de vârsta mea au alte preocupări. Ei ies în oraș, în club și eu niciodată nu prea ies. Mă invită în oras si eu mereu îi refuz, nu pot azi că am antranament mâine dimineață, nu pot mâine că am nu știu ce de făcut și au început să evite să mă mai sune”, ne-a spus Diana.

„Sunt o femeie cu atitudine , nu mă consider rea în ciuda sportului pe care îl fac. Din contră, cred că sunt unul dintre cei mai calmi oameni, cei mai sensibili într-o oarcecare măsura. Am și o latură sensibilă, deși greu se ajunge în punctul ăla. Nu am foarte mulți prieteni, dar și cei care reușesc să treacă peste masca asta pentru că, oarecum, port un scut de protecție pentru oamenii din jurul meu. Eu nu am foarte multă încredere în oameni!”, a spus Diana Belbiță pentru VIVA!

