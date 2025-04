Diana Irena Belbiță a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit cu luptătorul Cameron VanCamp, după o relație de doi ani. Nunta a fost făcută în secret în Las Vegas.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cei doi s-au cunoscut la începutul anului 2023, atunci când românca trebuia să comenteze chiar un meci al acestuia.

„Căsătoria noastră a fost spontană. Întotdeauna mi-am dorit o ceremonie cât mai simplă. Așa că mi-am programat nunta în Las Vegas, acolo unde am mers cu antrenorii mei și trei prieteni. Cam aia a fost. Am făcut un grup închis pe Facebook unde am transmis ceremonia live, iar mami și încă câțiva prieteni au urmărit totul acolo.

Cel mai emoționant moment a fost când antrenorul meu, Alin Halmăgean, a ocupat rolul de tată și m-a dus la altar. Deși abia am postat imaginile, nunta nu a fost în Săptămâna Mare. Am făcut cununia pe 3 Aprilie. A fost la Vegas, dar cununia e legală 100%. Intenționez să mă mut definitiv în America, unde îmi voi deschide sala mea împreună cu Cameron.

Recomandări De ce nu știu copiii noștri cine e pe tabloul „Cina cea de taină”: de ar fi fotbaliști sau trapperi le-ar ști și numele. Pentru prietenii mei creștini

Momentan nu mă gândesc la copii. După ce o să am sala mea și voi fi la casa mea așa cum trebuie, poate”, a declarat Diana Belbiță pentru FANATIK.

Diana Belbiță a participat la „Exatlon” în 2018, fiind una dintre cele mai de temut concurente din cadrul competiției, difuzate atunci la Kanal D.

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Libertatea vă urează Paște Fericit! Trimite și tu mesaje de Paște celor dragi în aceste zile de sărbătoare!

Istorii electorale Care este recordul negativ de prezență la un scrutin la nivel național din UE? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce a determinat trecerea Coreei de Sud de la un regim militar la alegeri democratice în 1987? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce evenimente au dus la înlăturarea de la putere a președintelui Suharto, liderul unui regim autoritar care a condus Indonezia vreme de 32 de ani? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce stat suveran toți candidații la alegerile naționale candidează ca independenți? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT La ce alegeri au fost atât de mulți candidați, încât buletinul de vot a fost mai lung de un metru? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește-ne pe Google News