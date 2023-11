Diana Cavallioti face un rol spectaculos în serialul Bravo, tată!, de la Antena 1, unde este soția lui Mario interpretat de Liviu Vârciu. Actrița a dezvăluit cum actionează în relația cu fiica ei.

„Nu am făcut joculețe din astea, pentru că eu sunt un om la care nu au mers niciodată jocurile și mi se pare că trebuie să vorbești cu un copil ca și cu un om, nu ca și cu o păpușă, sau ca și cu o jucărie pe care trebuie să o fentezi.

Nu am fentat niciodată și nici când s-a încercat asta în jurul meu am zis «nu». Trebuie să știe că nu e «nu» și da e «da», pentru că așa este în viață. E un copil matur, cred că am reușit să fac asta”, a declarat Diana pentru Unica.

Întrebată dacă Gloria este încântată de actorie, Diana a fost sinceră și a mărturisit că nu și-ar dori ca fiica ei să devină actrită. „Da, este fascinată. Îi place. Simți tristețea din vocea mea.

Nu sunt foarte entuziasmată că își dorește să vină, vrea să stea la spectacole, vrea să meargă la cursuri de actorie”. A mai spus vedeta, explicând și care este motivul pentru care vrea ca Gloria să aleagă alt drum.

„Este o viață grea. Nu e ușor. La televizor și în lumina reflectoarelor e frumos, dar în rest este – pot să-i zic – și luptă că nu mă ascund în spatele cuvintelor. Nu este ușor să ți se zică «nu» în față, nu e ușor să ratezi un rol, critica pe care ți-o aduci singur, e greu”, a mai spus Diana Cavallioti.

Actrița recunoaște că ea este mai dură în privința educatiei Gloriei, iar tatăl ei este personajul bun. „Nu știu ce înseamnă răsfățat, e un cuvânt care pe mine mă terorizează de când sunt mamă, dar soțul e mult mai blând decât sunt eu.

Eu sunt cum am zis: da e «da», nu e «nu», lucrurile sunt foarte clare. Vede și partea lui, vede și partea mea și probabil că înțelege, încet-încet o să-și dea seama”.