Vedeta și-a dorit mult un copil, astfel că dorința ei s-a împlinit. De când a devenit mamă, Diana Dumitrescu s-a dedicat în totalitate băiețelului ei, motiv pentru care și-a neglijat complet soțul. Actrița dormea cu copilul, iar neînțelegerile în cuplu începuseră să apară.

Invitată la emisiunea prezentată de Teo Trandafir la Kanal D, Diana Dumitrescu a dezvăluit că a fost la un pas de divorț de Alin Boroiu. Momentan, problemele din cuplul lor s-au mai ameliorat.

„Nu trăim o viață perfectă și nimeni nu are o viață perfectă. Sunt momente foarte puține în care mă dedic soțului, în majoritatea timpului sunt dedicată copilului, inclusiv nopțile i le dedic copilului, pentru că dorm cu el în pat în continuare. Eu am fost o mamă foarte fericită la început, copilul meu a dormit până la un an singur în pătuț.

De la un an până la un an și patru luni cred că eram la un pas de divorț, pentru că eram atât de obosiți și ne certam, pentru că el nu mai dormea noaptea deloc. Într-o zi am zis: Nu se mai poate, hai să luăm copilul cu noi în pat, să vedem dacă merge. Și a mers”, a declarat Diana Dumitrescu în emisiunea lui Teo Trandafir.

Recomandări Tolo: Lumină de la girofar. Incompetența brigăzii Iohannis, Ciucă, Aurescu și Bode a ajuns la nivel de sfidare

Pentru a-și salva căsnicia, Diana Dumitrescu a încercat să-l ia pe fiul lor să doarmă cu ei în pat. Această metodă a funcționat doar două săptămâni. În continuare actrița doarme separat de soțul ei, pentru că băiețulul trece printr-o stare emoțională legată de adaptare.

„A funcționat vreo două săptămâni, dar știi cum e… până se îmbolnăvește prima oară și zici: Hai că mă ocup eu. Ca mamă, oricum știi mai bine, ai alte instincte. Cumva acolo am ajuns… Voiam să fac modificarea asta de a trece din patul lui în patul meu anul acesta, dar mi-au spus de la grădiniță că el oricum trece printr-o chestie emoțională cu adaptarea și ar fi prea mult. Mi-au zis că s-ar putea să se simtă abandonat și că mai bine mai stau un an”, a adăugat actrița.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Diana Dumitrescu a găsit mesaje compromițătoare în telefonul soțului

Invitată recent la „Detectorul de minciuni”, emisiunea online prezentată de Oana Radu, Diana Dumitrescu a făcut mărturisiri neașteptate despre căsnicia cu Alin. Actrița a declarat că este o femeie foarte geloasă și de multe ori i-a controlat telefonul partenerului.

Recomandări RĂZGÂNDIREA DOMNULUI LĂZĂROIU. Fostul judecător CCR îl confirmă pe Morar: „Am fost sunat să nu candidez”. Nu spune de către cine, dar adaugă: „Le-am spus celor de la SRI că vor lua plasă”

„Sunt foarte geloasă. De un an nu îi mai verific telefonul. La începutul relației o făceam frecvent. Îmi place că are un cont profund. Am contul lui de acces și el pe al meu. Nu îi mai verific telefonul cam de când a apărut Carol în peisaj. Lucrurile s-au schimbat foarte mult de când a apărut copilul.(…) Soțul meu nu este persoană publică, nu are Instagram și Facebook.

Pe WhatsApp am găsit niște chestii. Ce e important din punctul meu de vedere e ca tu, ca femeie, să știi ce vrei cu adevărat. Îl vrei lângă tine, îl ții, nu îl vrei, dispare la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Dacă ești foarte conștientă de ce simți, poate să vină x-uleasca, zdrențuleasca, portăreasa, că nu contează”, a declarat Diana Dumitrescu, relatează WOWbiz.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Playtech.ro BOMBĂ! De ce nu a intrat România în Schengen, de fapt. Consul onorific al României Austria rupe tăcerea

Viva.ro Cutremurător cum a murit o mare artistă a României, la 60 de ani. A fost una dintre cele mai frumoase cântărețe, dar a ajuns săracă și măcinată de boală

Observatornews.ro O mare companie de stat și-a mutat banii de la BCR, după votul privind Schengen. Rula 12 miliarde de lei anual

Știrileprotv.ro VIDEO VIRAL. Concert fără spectatori la Târgul de Crăciun din Calafat. Artista de pe scenă: „Toate mâinile sus. Foarte bine”

FANATIK.RO Cine sunt câștigătorii Te cunosc de undeva, sezonul 18. Secretul bine păzit al Antenei 1

Orangesport.ro Medicii, în alertă! Fanii Cupei Mondiale din Qatar aduc în ţară o boală cu o rată de mortalitate mai mare decât Covid-19. O treime dintre infectaţi au decedat în ultimii ani

HOROSCOP Horoscop 13 decembrie 2022. Vărsătorii au acumulat destule griji legate de starea lor de sănătate, în special cele asociate cu munca