„Suntem în vacanță. Am avut proiect limitat pe perioada cât au durat emisiunile. Era ceva drăguț, într-adevăr. Să vedem din toamnă ce va fi. TVR depinde și de schimbările astea politice. Momentan sunt liberă de contract”, a declarat actrița pentru Cancan.

„La TVR am acceptat și că-mi plăcea echipa. Cu Toni Grecu am mai lucrat și ne știm de ani de zile. Și cu Alice Dumitrescu, producătoarea emisiunii, la fel. Și pentru că-mi convenea programul. Filmam o zi, două, apoi nu mai aveam nicio treabă. Era altceva să-l las pe Carlos o zi”.

Diana Dumitrescu a mai participat la castinguri în această perioadă, însă, în zadar. „Acum am doar joburi pe instagram. Deocamdată nu am nimic altceva. Sinceră să fiu, nu știu ce aș face dacă ar veni vreo ofertă. Eu îl am pe Carlos și sunt superconcentrată asupra lui. Poate mi-ar plăcea să mă întorc, dar nu știu. M-am schimbat foarte mult anii aceștia și nu mai am răbdare cu oamenii.

Am mai fost pe la niște castinguri. Dar nici eu nu sunt total hotărâtă. Și nu s-au legat. Seriale nu prea s-au mai făcut. Sunt foarte happy, sunt bine așa cum sunt. Nu-mi lipsește nimic. Poate dacă-mi lipsea, se întâmpla”, a mai spus Diana Dumitrescu pentru sursa citată.

Până va face parte dintr-un alt proiect, Diana Dumitrescu va pleca împreună cu familia în vacanță.

„Vom merge la bunici la mare. Nu știm exact cât vom sta. Nu avem alte planuri de vacanță, momentan. La noi e un haos, așa, un pic. Nu suntem dintre cei organizați cu vacanțele, să le cumpărăm dinainte. La noi e pe modelul: mergem? Hai, poți? Cam așa sună”, a completat aceasta.

