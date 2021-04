Diana Dumitrescu e căsătorită acum cu Alin Boroi și au împreună un copil, pe Carol. Înainte de perioada fericită de acum, vedeta a trecut printr-o suferință pe care nici acum nu o înțelege.

Se întâmpla în timpul mariajului cu Ducu Ion. Vedeta avea un succes enorm la vremea aceea, toți o cunoașteau grație rolurilor ei din telenovele, câștiga bani, avea un soț iubitor, însă ea era nefericită. În 2013, după şase ani de relaţie şi aproape patru ani de mariaj, Diana Dumitrescu şi Ducu Ion au ales să meargă pe căi diferite. Actriţa şi producătorul au depus actele de divorţ. Ea a pornit pe un nou drum, și el, la fel.

Diana Dumitrescu și-a adus aminte de perioada aceea și live, în emisiunea lui Mădălin Ionescu de la Metropola TV, a făcut mărturisiri sincere.

„S-a scris că Ducu m-a înșelat cu Adela Popescu. Nu s-a întâmplat asta niciodată. N-a existat, nu au fost discuții între noi doi niciodată despre așa ceva.

Relația s-a consumat, eram nefericită, eram într-un soi de depresie, nu mă regăseam atunci în viața cu el. Nu mai aveam nimic în comun, mi se părea că suntem doi străini care stăteau în aceeași casă, fiecare avea viața lui, eu ieșeam cu prietenele mele, el se ducea cu prietenii lui, seara eram doi străini. Pur si simplu eu cred că relația noastră a funcționat foarte bine atât timp cât noi doi am fost pe platourile de filmare, eram preocupați, aveam chestii în comun. În momentul în care eu nu am mai lucrat și el lucra mai puțin și am petrecut mai mult timp împreună, ne-am dat seama că a trecut timpul și nu ne cunoaștem. Eu îmi doream ceva de la viață, el își dorea altceva. Eram doi oameni care plecasem împreună la drum, dar o luasem pe drumuri separate.

Am fost foarte îndrăgostiți unul de celălalt, pur și simplu lucrurile s-au schimbat. Era și faptul că eu îmi doream să rămân însărcinată și nu puteam…Lucrurile s-au rupt între noi.”, a declarat vedeta.

Diana Dumitrescu nu s-a ferit să recunoască că din 2012, înainte de divorț, merge la terapie. Nu a fost în depresie, și pe „culmea depresiei”.

„Nu am fost în depresie pentru că eu am făcut terapie din 2012, făceam deja terapie pentru că eu am simțit că ceva e în neregulă cu mine, nu mă regăseam. Eu mereu eram o persoană veselă, îmi plăcea să râd, să comunic. Și nu mai eram eu…Din 2012 am făcut terapie și eu nu am ajuns în depresie. Am fost pe culmea depresiei.

Eu nu eram fericită. Mama m-a întrebat când i-am spus că mă gândesc să divorțez dacă el mă bate, mă înjură, mă înșală. Dacă le pui pe listă eu aveam un soț care mă iubea, aveam un job de vis, eu eram supercunoscută, făceam bani, dar nu eram fericită. Nici acum nu îmi explic.”, a declarat aceasta.

