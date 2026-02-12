Diana Dumitrescu a făcut lumină asupra unei perioade mai puțin cunoscute din viața sa și a vorbit deschis despre relația care a existat între ea și Florin Ristei, înainte ca actrița să se căsătorească pentru a doua oară.

Vedeta, care a fost căsătorită cu producătorul Ducu Ion între 2009 și 2013, a trecut după divorț printr-o perioadă de libertate și distracție. „Era o perioadă, după ce am divorțat, în care vedeam foarte multe materiale. M-am destrăbălat după divorț, ce să zic. A fost vârsta”, a povestit Diana Dumitrescu în podcastul Ioanei Ginghină.

Diana Dumitrescu, despre legătura cu Florin Ristei

În acea etapă, ea a ieșit des în cluburi și, potrivit declarațiilor sale, Florin Ristei a fost cel care, într-un moment, a condus-o acasă, într-o situație care a stârnit multe zvonuri.

„Nu. Da, mă ducea acasă, fusesem la club în seara respectivă, dar atât. Am spus (n. red. că zvonul nu a fost real). Nu m-a crezut nimeni. Este viața mea, să vezi diferența de cum eram atunci. Într-adevăr, am avut o perioadă în care m-am dus prin toate cluburile, am ieșit cu toate prietenele, am avut o perioadă de nebunie. Am vrut să mă simt liberă, dar nu cred niciodată că am întrecut măsura sau am făcut ceva din ce nu face orice tânăr în ziua de azi.

De fapt, tinerii din ziua de azi nu cred că mai fac din ce făceam noi. Eu, țin minte, mergeam la club și dansam. Am înțeles că acum se merge la club, iar toată lumea stă pe telefon, dansează prin emoticoane. Nu cunosc, nu am mai fost de foarte mult timp. Ale tinereții valuri”, a mai spus Diana.

Astăzi, Diana Dumitrescu este căsătorită cu Alin Boroi și împreună au un băiețel, Carol. Actrița a mărturisit că experiențele din trecut, inclusiv cele legate de viața de noapte și relațiile trecute, au contribuit la maturizarea sa și la găsirea echilibrului personal.

Diana Dumitrescu s-a pocăit

În plus, Diana a povestit și despre decizia sa de a se converti la religia penticostală, alegere pe care o explică prin dorința de a-și regăsi liniștea interioară și stabilitatea sufletească.

„Ca să înțeleagă toată lumea, pocăința înseamnă că îți regreți păcatele și lucrurile greșite pe care le faci în fața Domnului. Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă. Toată viața mea o să păcătuiesc. Greșim în fiecare zi. Această alegere a fost pentru sufletul meu. Este foarte greu de explicat. Trebuie să ai această experiență cu Dumnezeu ca să poți să înțelegi chemarea Domnului”, a explicat actrița în podcastul Ioanei Ginghină.

