Ani la rând Diana Enache declara în diferite interviuri de presă că are un iubit, că sunt într-o relație serioasă, dar nu oferea mai multe detalii. Acum, cei doi nu se mai ascund și își trăiesc povestea de iubire în văzul tuturor.

Ea recunoaște că se completează perfect cu iubitul, au chiar și planuri de viitor împreună. „Dacă nu am avea planuri în comun nu ar rezista relația. Suntem foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Ne înțelegem foarte bine, ne completăm și simt că suntem pe aceeași lungime de undă și asta cred eu că este cel mai important”, a spus ea pentru Fanatik.

Și a continuat: „Nu pot spune ce așteptări am de la această relație, că nu se mai întâmplă după aceea. Dar, da, îmi doresc copii, normal. Chiar cred că este bine să fii o mamă nici prea tânără, dar așa mediu… Ar fi varianta perfectă să mă și refac ușor”, a mai dezvăluit Diana Enache.

Întrebată despre cum vor petrece sărbătorile de iarnă, Diana a spus că ea și partenerul ei au planuri mari. De Crăciun vor fi împreună, însă de Revelion sunt separați. Ea va merge la cântări cu Adrian Enache, tatăl ei. „Anul acesta, ca în orice alt an, voi face Crăciunul acasă cu familia, urmând ca seara să plecăm să cântăm, să facem ce știm mai bine.

De Revelion vom fi pe scenă să le dăm o stare bună oamenilor și să începem un 2023 în forță, cu energie bună și veselie”, a mai completat fiica lui Adrian Enache.

Diana Enache e cântăreață, dar și prezentatoare de radio și televiziune

Diana Enache, care are 25 de ani și e fiica lui Adrian Enache, muncește zi de zi pentru cariera ei. Tânăra are un proiect la Național TV, are și emisiune la radio, iar recent, într-un interviu pentru playtech.ro, a dezvăluit că va avea propria emisiune la TV.

Ea va modera la Prima TV emisiunea „Totu-i fain”, proiect la care participă și Alin Pascu. „De ceva timp lucrez și-n TV și sunt și vocea în primul rând de de la Național FM, în fiecare dimineață sunt acolo și vă spun „Bună dimineața, este ora zece”. Câteodată mai adormită, alteori mai supărată, dar e important că sunt acolo, lângă voi. Și am început un proiect frumos cu Alin Pascu, la Prima TV, „Totu-i fain”.

Am filmat deja câteva ediții care urmează să fie difuzate pe post. Ne bucurăm de energia bună, de oamenii care vin cu bucurie, pentru că e din ce în ce mai rar în zilele noastre, numai fețe triste, facturi mari la energie, numai pandemie, măști. Dar se poate să mai și zâmbim. Așa că totu-i fain…”, a spus Diana Enache, care muncește mult, dar nu se plânge.

