De mai multe săptămâni, în presă au apărut zvonuri cum că Diana Enache, fiica artistului Adrian Enache, ar fi însărcinată. Paparazzi Cancan au surprins-o pe vedetă în București, făcând procedurile sociale necesare în cazul viitoarelor mame.

Diana Enache: „Aflați voi la momentul potrivit”

După imaginile apărute, Diana Enache nu a dorit să facă declarații despre sarcină, se zvonește că ar fi deja în luna a patra. „Nu declar nimic, toată lumea sună, nu am nimic de declarat. Nu declar nimic momentan, aflați voi la momentul potrivit”, a spus Diana Enache pentru spynews.ro.

În schimb, milionarul Sorin Ovidiu Vîntu, tatăl iubitului Dianei Enache, a confirmat sarcina acesteia. Vedeta are o relație de mai mulți ani de zile cu Ionuț Vîntu. „Sănătos să fie, nu contează dacă va fi băiat sau fată. Sunt fericit, în al 9-lea cer. Cum să nu fiu când vine o ființă pe lume? Îmi crește clanul (n.r. râde)”, a declarat Sorin Ovidiu Vîntu pentru Cancan.

Diana Enache și Ionuț Vîntu sunt împreună de mai bine de 4 ani

Ani la rând, Diana Enache declara în diferite interviuri de presă că are un iubit, că sunt într-o relație serioasă, dar nu oferea mai multe detalii. Acum câteva luni, cei doi nu s-au mai ascuns și își trăiesc povestea de iubire în văzul tuturor. Ea a recunoscut că se completează perfect cu iubitul, au chiar și planuri de viitor împreună.

„Dacă nu am avea planuri în comun, nu ar rezista relația. Suntem foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Ne înțelegem foarte bine, ne completăm și simt că suntem pe aceeași lungime de undă și asta cred eu că este cel mai important”, a spus ea pentru Fanatik.

Și a continuat: „Nu pot spune ce așteptări am de la această relație, că nu se mai întâmplă după aceea. Dar, da, îmi doresc copii, normal. Chiar cred că este bine să fii o mamă nici prea tânără, dar așa mediu… Ar fi varianta perfectă să mă și refac ușor”, a mai dezvăluit Diana Enache.

Diana Enache e cântăreață, dar și prezentatoare de radio și televiziune

Diana Enache, care are 25 de ani și e fiica lui Adrian Enache, muncește zi de zi pentru cariera ei. Tânăra are un proiect la Național TV, are și emisiune la radio, iar recent a debutat cu propria emisiune la TV. Ea prezină la Prima TV emisiunea „Totu-i fain”, proiect la care participă și Alin Pascu.

Cu ce se ocupă Ionuț Vîntu, băiatul lui Sorin Ovidiu Vîntu

În anul 2017, kanald.ro scria că Ionuț Vîntu s-a implicat de-a lungul timpului în mai multe afaceri, din mai multe domenii, cum ar fi restaurante, portaluri web sau clinici medicale.

Ulterior, fiul lui Sorin Ovidiu s-a gândit să își încerce norocul într-un alt domeniu, considerat de viitor, cel al monedelor virtuale.

