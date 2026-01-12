Pe lângă dansul pe care îl practică frecvent și care îi solicită corpul la maximum, cântăreața urmează de ani buni o dietă atentă. Această disciplină alimentară, combinată cu exercițiile zilnice, îi permite să își mențină kilogramele de peste două decenii.

Andreea Bălan a vorbit despre cum își menține silueta.„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate.

Nu este vorba de a fi exigent în acest caz cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică, cât și mentală și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport. Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte cu Petrișor și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu”, a spus Andreea Bălan pentru Click.ro.

„Este foarte multă muncă în spate. Eu cânt de la zece ani, iar de la 12 ani eram deja cunoscută în formula Andre și este foarte greu să te menții peste două decenii și să devii relevant și peste două generații, practic. Trebuie foarte multă disciplină și multă muncă și să nu te îmbeți cu apă rece, nici să te atașezi de proiecte care eșuează. Din eșec înveți, le iei ca pe niște lecții, mergi mai departe, te resetezi și o iei de la capăt”, a mai spus cântăreața.

