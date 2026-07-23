În urmă cu ceva timp, Andreea Esca a reușit să scape de 9 kilograme în aproximativ nouă luni, ajungând de la 63 la 54 de kilograme. Transformarea nu a fost bazată pe înfometare sau pe regimuri restrictive, ci pe renunțarea la câteva alimente considerate responsabile pentru acumularea kilogramelor în plus și pe menținerea unei rutine active.

Andreea Esca a eliminat pâinea, pastele și cartofii, alimente pe care multe persoane încearcă să le limiteze atunci când își doresc să slăbească.

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„Încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii… Mă rog, tot ce ştim sigur că ne va aduce nişte kilograme în plus.

Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață. Dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat. N-am fumat niciodată, nu știu dacă contează. Alcool nu prea beau. Adică, nu știu, beau câte un pahar undeva, așa, de gust, dar nu e pasiunea mea. Dansez mult, îmi place muzica. Am prieteni foarte simpatici, am o familie foarte frumoasă.

Poate că toate aceste lucruri la un loc se cheamă, cumva, o viață sănătoasă. Nu știu dacă îmi arăt sau nu vârsta. Nu știu dacă e o problemă să-ți arăți vârsta. Important este să te simți bine și să accepți lucrurile care sunt absolut normale și naturale și să reușești să faci din fiecare zi din viața ta ceva plăcut. Asta e tot”, a spus Andreea Esca.

Pe lâng sportul pe care îl practică regulat, Andreea Esca nu consumă alcool, decât la ocazii speciale și nu a fumat niciodată.

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