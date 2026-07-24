Asigurătorii susțin că prețurile sunt mai mari pentru că în Capitală au loc mai multe accidente, în vreme ce costurile cu reparațiile au crescut simțitor.

Contradicții directe

Însă Dan Barbu, președintele Patronatului Operatorilor de Service Auto din România (POSA), contrazice această aserțiune și oferă mai multe exemple de situații contradictorii de pe piața RCA.

Acesta susține că prin București circulă sute de mii de mașini înmatriculate în alte județe și care pot face accidente în Capitală, dar șoferii acestora plătesc tarife mult mai mici, deși situația este aceeași.

Practic, șoferii cu buletin de București sunt automat discriminați prin tarife mai mari, fără ca ei personal să fie responsabili de vreun accident.

Mașina înmatriculată la țară

„Există mai multe aspecte care ridică semne de întrebare:

• nu este suficient să se afirme că în București sunt mai multe accidente; trebuie demonstrat că acestea sunt produse de vehicule înmatriculate în București și Ilfov;

• zilnic circulă în Capitală sute de mii de vehicule înmatriculate în alte județe, dar utilizate preponderent în București;

• tarifarea RCA se face în funcție de județul de înmatriculare, nu de locul real în care vehiculul este utilizat;

• în consecință, două autovehicule identice, utilizate în aceleași condiții de trafic din București, pot plăti prime RCA foarte diferite doar pentru că sunt înmatriculate în județe diferite;

• în prezent, nu există suficiente date publice care să demonstreze câte accidente sunt provocate exclusiv de vehicule înmatriculate în București și Ilfov comparativ cu cele înmatriculate în alte județe”, explică Dan Barbu, pentru Libertatea.

Cum au crescut tarifele

Acesta spune că în structura unei reparații auto, aproximativ 85% din cost este reprezentat de piese și materiale și doar aproximativ 15% reprezintă manopera, adică singura componentă care aparține efectiv service-ului.

„Din această valoare, unitatea reparatoare trebuie să suporte salariile angajaților, utilitățile, chiria, autorizațiile, verificările metrologice, mentenanța echipamentelor, investițiile și toate celelalte costuri necesare desfășurării activității”, afirmă Barbu.

Oficialul oferă și o statistică:

prima medie RCA a crescut de la aproximativ 400 de lei în anul 2010 la peste 2.000 de lei în prezent;

salariul mediu din economie a crescut de aproximativ cinci ori;

în schimb, tarifele de manoperă acceptate de asigurători au crescut de doar două ori;

mai mult, inclusiv în reprezentanțele auto există diferențe de până la cinci ori între tariful afișat și tariful acceptat prin contractele încheiate cu societățile de asigurare.

„Litigii tot mai numeroase”

Service-urile se plâng că asigurătorii nu plătesc reparațiile sau plătesc parțial tocmai pentru a forța unitățile reparatoare să accepte tarife mici.

„Piața RCA traversează o perioadă foarte dificilă. Valoarea polițelor de asigurare continuă să crească, iar pentru mulți șoferi, aceste majorări par să se producă permanent. De fiecare dată când tarifele RCA cresc, reprezentanții asigurătorilor și, uneori, chiar ASF indică drept cauză costurile de reparație practicate de service-uri. Consider că această explicație este incompletă”, afirmă Barbu.

Climatul din piața RCA este unul tensionat.

„Pe de-o parte asistăm la creșterea continuă a tarifelor RCA, iar pe de altă parte există numeroase probleme privind plata despăgubirilor: plăți în regie proprie, plăți parțiale către unitățile reparatoare și litigii tot mai numeroase”, mai afirmă reprezentantul service-urilor.

Patronatul service-urilor cere ca ASF să fie mai transparentă în privința sancțiunilor aplicate asigurătorilor, să supravegheze mai ferm respectarea obligațiilor legale ale asigurătorilor privind plățile și să intervină rapid atunci când drepturile păgubiților și service-urilor sunt afectate.

Reparații la negru

Barbu mai spune că asigurătorii promovează despăgubirile în regie proprie, prin care păgubiții primesc o sumă de bani să își repare unde doresc mașinile.

Conform lui Barbu, asigurătorii au determinat ca peste 60% dintre păgubiți să încaseze despăgubirea direct în cont.

Însă mai departe, acest lucru duce la reparații în unități neautorizate, care funcționează ilegal, deoarece sumele primite nu acoperă costurile totale. Practic, ASF încurajează indirect la negru.

Doar service-ul stabilește valoarea reparației, nu asigurătorul

„În același timp, service-urile autorizate sunt supuse unei presiuni permanente privind tarifele de manoperă. Legea este foarte clară. Art. 14 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 prevede: «Valoarea reparației se stabilește folosind sistemele de evaluare specializate sau prin documente emise în condițiile legii, în care unitatea reparatoare auto își poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afișată»”, afirmă Dan Barbu.

„Cu toate acestea, în practică, numeroși asigurători efectuează plăți parțiale, nu pentru că legea ar fi neclară, ci pentru a exercita presiune financiară asupra service-urilor și pentru a le determina să accepte tarife impuse unilateral”, acuză el.

Scandalul Dallbogg, copia Euroins

Acesta are un mesaj pentru Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF responsabil cu supravegherea asigurărilor.

„În cazul Dallbogg, numeroși operatori de service au transmis, în timp, petiții și sesizări privind dificultățile întâmpinate în relația cu acest asigurător. Cum au fost analizate aceste sesizări și de ce nu au fost dispuse măsuri preventive mai devreme, astfel încât să fie evitate problemele cu care se confruntă astăzi piața? Ce concluzii a tras ASF pentru a preveni repetarea unor situații similare?”

Dan Barbu, președintele POSA – patronatul service-urilor din România

Dallbogg este un asigurător din Bulgaria, care vindea polițe în România prin legislația europeană, fără să aibă o unitate în țara noastră.

Service-urile s-au plâns mult timp că nu plătește, la fel cum făcea Euroins anterior, după cum a scris Libertatea.

ASF a anunțat anul trecut că va cere autorităților din Bulgaria să ia măsuri, iar aceasta a ridicat licența Dallbogg abia în iunie 2026. Peste 16.000 de români încă mai au polițe RCA la compania falită.

Libertatea a solicitat un punct de vedere din partea ASF în privința acuzațiilor aduse de service-uri, dar până la acest moment instituția nu a răspuns.

Profituri istorice pentru asigurători

Asigurătorii au fost acuzați în ultimii ani că au realizat profituri istorice în România pe baza scumpirilor la RCA.

Transportatorii au cerut taxarea suplimentară a acestora și au amenințat cu proteste.

Veniturile companiilor de asigurări, care includ atât asigurările generale, cât și polițele de viață, au crescut cu 10% anul trecut, până la 25 miliarde de lei în 2025.

Profitul net a urcat de la 939,75 milioane de lei în 2023 la 1,41 miliarde de lei în 2025, conform Profit.ro.

Sectorul asigurărilor s-a confruntat cu mai multe falimente de răsunet în ultimii zece ani în România, precum Astra Asigurări, Carpatica Asig, City Insurance, Euroins și Dallbogg. ASF a fost acuzată că nu a protejat consumatorii.

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