Italianul de la Mercedes vine cu un moral ridicat în Ungaria, acolo unde speră să fie triumfător, chiar dacă piloți precum George Russell, Lewis Hamilton și Charles Leclerc încearcă să se apropie de locul 1 în clasamentul general al piloților.

Cursa de la Hungaroring va fi una interesantă, mai ales datorită faptului că unul dintre cele mai cunoscute circuite din istoria Formulei 1 și-a redeschis oficial porțile în urmă cu doar câteva luni, după o renovare importantă.

Cursa se vede pe Antena 1, calificările sunt pe Antena 3

Circuitul din Mogyorod, aflat la aproximativ 20 de kilometri de Budapesta și la doar câteva ore de România, a trecut printr-un amplu proces de transformare început în anul 2023, care a inclus modernizarea infrastructurii, extinderea zonelor dedicate spectatorilor și reconstrucția principalelor spații operaționale.

Așa cum deja fanii s-au obișnuit, Marele Premiu de Formula 1 din Ungaria 2026 va putea fi văzut pe două posturi de televiziune: calificările de sâmbătă de la Hungaroring sunt pe Antena 3, de la ora 17.00, iar cursa de pe 26 iulie este transmisă de Antena 1, de la ora 16.00.

Hungaroring continuă să fie una dintre cele mai accesibile curse de Formula 1 pentru publicul din România, atât datorită distanței reduse, cât și atmosferei apreciate de fani.

Programul Marelui Premiu din Ungaria 2026

Vineri, 24 iulie 2026:

  • antrenament 1: ora 14.30 – AntenaPlay
  • antrenament 2: ora 18.00 – AntenaPlay

Sâmbătă, 25 iulie 2026:

  • antrenament 3: ora 13.30 – AntenaPlay
  • calificări: ora 17.00 – Antena 3 CNN și AntenaPlay

Duminică, 26 iulie 2026:

  • cursa: ora 16.00 – Antena 1 și AntenaPlay
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