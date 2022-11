Ea a dezvăluit că are două sau mese pe zi, cuprinse în intervalul orar 12.00 – 20.00. Nu obișnuiește așadar să ia micul dejun și cina. „Am ținut diete, toate nebuniile posibile în tinerețe, mai ales în adolescența mea. Am avut noroc cu un metabolism bun, îl am în continuare. Cui îi place adrenalina are noroc de o siluetă ok. În afară de adrenalină însă, îmi place foarte mult să mă mișc, îmi place sportul, îl adaptez vârstei mele și nevoilor mele.

Am grijă de mine, îmi place prevenția, să mă informez despre medicina integrativă, cum te ajută suplimentele, tot ce poți să iei pe gură sau intravenos, cum te ajută sportul în aer liber, greutățile. Eu nu mănânc seara, cam după 7 jumătate. Mai mi se întâmplă câteodată să mai ies la mese seara, dar rar. Beau ceai, nu mănânc nici dimineața și nici seara. Am două sau trei mese, dar doar în intervalul 12.00 – 20.00”, a declarat ea.

Și a continuat: „Acest intermitent fasting pe mine m-a ajutat foarte mult, echilibrează kilogramele, pofta de dulce, de sărat și echilibrează și sistemul hormonal. Eu sunt foarte mulțumită cum sunt ca sănătate și fizic la 57 de ani! Trebuie să fii sănătos la trup și la minte!“.

Recent, Cătălin Botezatu a lăudat-o pe Camelia Șucu, a numit-o vedeta cel mai bine îmbrăcată de la noi. „Părerea mea este că cel mai bine îmbrăcată femeie de la noi este Camelia Șucu, la această oră! La capitolul bărbați, pe primul loc e Cătălin Botezatu, evident! Glumesc, dar nu văd unul mai bine îmbrăcat ca mine pe aici!”, a declarat designerul.

Camelia Șucu are 57 de ani și e antreprenor. Ea a fost căsătorită cu Dan Șucu, directorul imperiului de mobilă Mobexpert, și au împreună două fiice.

