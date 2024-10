Imagini nevăzute cu Corina Chiriac în America, unde a locuit 5 ani. Conducea un Oldsmobil și seara cânta la un restaurant românesc

Cu o carieră impresionantă în muzică, Corina Chiriac e în continuare una dintre cele mai îndrăgite și respectate cântărețe. La împlinirea vârstei de 75 de ani, ea și-a amintit de perioada trăită în America, unde a locuit timp de cinci ani de zile.

Pe Facebook a făcut publice mai multe fotografii cu ea. A prezentat mașina pe care o conducea atunci, un Oldsmobile din 1982: „Prima mea maşină: un Oldsmobil din 1982. Avea 3 litri pe benzină dar acolo nu simțeai : galonul ( peste 3 litrii de benzină) in 1990 costă puțin peste 1 dolar jumate. Azi un galon costă aproape 4 dolari…la un rezervor de 60 de litri…”, a transmis artista, care pe atunci cânta seara la un restaurant românesc de pe un bulevard cunoscut.

Tot în America, celebra actriță a obținut diploma de ghid turistic, dar nu a profesat niciodată. „Cu diplomă de ghid turistic. Nu am apucat să profesez dar azi, cred că un artist este în felul lui un Ghid Turistic …mai ales când Artă avea destinația Frumosului…”.

În America, la Las Vegas, ea s-a căsătorit și cu regretatul Virgil Anastasiu, de care a divorțat la revenirea în România. „Cu Virgil, în ziua casătoriei la Las Vegas! A fost un „băiat de băiat”! Viața are umorul ei : o bucureşteancă se mărită la Las Vegas cu un constănțean ! Câțiva ani mai târziu, revin împreună acasă şi se despart prieteni!! Dumnezeu să îl pomenească in Lumina Lui”, a mai transmis ea.

Corina Chiriac și Virgil Anastasiu. Foto: Facebook

De ce s-a întors Corina Chiriac în România

Invitată în podcastul lui Damian Drăghici, Corina Chiriac s-a întors din America, unde a spus că era foarte prost plătită. Cu toate acestea, nu îi pare rău că a stat o perioadă acolo. „Nu (nu îi pare rău n.r), pentru că nu am venit cu bani de acolo, dar am venit cu multă cunoaștere.

Mi s-a deschis foarte mult orizontul minții. Și când am înțeles că nici eu, nici Vigil – Dumnezeu să îl ierte!- nu o să facem prea mulți purici pe acolo, am zis că eu mă duc acasă.”, a explicat Corina Chiriac.

La întoarcerea în România, vedeta s-a confruntat cu depresia. „Vreo câțiva ani. A fost greu…Tata a plecat în 94 dincolo (pe lumea cealaltă n.r) Mama a suferit și ea până a plecat. Am făcut o operație mare. Pe urmă bietul Virgil a avut și el niște probleme în continuare. A fost o perioadă lungă. În povestea fiecăruia există niște ani foarte grei, care ne sunt dați ca lecție. Ce a fost greu, a trecut, am învins și am ieșit cu ajutorul lui Dumnezeu. Cel mai mult m-a ajutat (credința n.r)”, a mai spus Corina Chiriac.

