Când toată lumea se aștepta să o vadă la altar alături de grecul care o cucerise, ea a anunțat că s-au despărțit. Trecută recent printr-o despărțire, Adriana Bahmuțeanu a recunoscut că începuse să mănânce foarte mult, motiv pentru care s-a îngrășat. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că a slăbit aproximativ 20 de kilograme, după ce a început să țină dietă.

„Am slăbit precum economia României. Nu chiar 20 în cap, dar sunt pe drumul cel bun, aveam vreo 86 de kilograme. Din fotomodel ajunsesem fotopurcel. Acum am început să intru în vechile haine, unele chiar îmi sunt largi”, a spus Adriana Bahmuțeanu la „Xtra Night Show”.

Invitată în platoul emisiunii prezentate de Dan Capatos la Antena Stars, vedeta a dezvăluit ce mănâncă în fiecare zi la micul dejun. Adriana Bahmuțeanu a renunțat la pâine și în fiecare dimineață mănâncă un ou fiert, măr și un biscuit. Ea a renunțat la alimentele nesănătoase și își dorește să ajungă cât mai repede la silueta mult visată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ce dietă ține Adriana Bahmuțeanu

Fosta soție a lui Silviu Prigoană a mărturisit că face și niște injecții, iar acestea au rolul de a reduce pofta de mâncare. Înainte de a începe orice transformare fizică, Adriana Bahmuțeanu a mers la medic, unde a făcut analizele și a cerut ajutorul specialiștilor.

„Sunt într-un proces continuu, mănânc foarte multe vegetale crude, ronțăi câte ceva, mănânc salate și fac niște injecții. Dimineața mănânc un ou fiert, un măr, un biscuit, fructele e bine să le mănânci dimineața. Eu m-am dus la doctor, am zis că pocnesc, mi-am schimbat toată garderoba că nu mă mai cuprindea nimic și m-a pus pe dieta asta. Nu te înfometează, am renunțat la pâine, m-am dus cu analizele făcute și injecțiile astea primite anihilează pofta de mâncare din creier. E ultima invenție în materie de slăbit, e brevetată, nu știu cum se numește, dar nu e nimic experimental, se fac timp de șase luni. Îți trebuie rețetă și doar cu recomandarea medicului le iei. Iau vitamine, am un program foarte ok”, a mai declarat Adriana Bahmuțeanu în emisiune.

Citeşte şi:

Discuția pe care Andreea Bănică a avut-o cu Lucian Mitrea, după 13 ani de căsătorie. „Simțeam că nu mă mai regăseam”

La 10 ani de la divorț, Florin Zamfirescu spune motivul despărțirii de Cătălina Mustață: „Îi plăcea să consume alcool și să facă atât de urât”

Presa din Franța despre filmul Colectiv. Le Monde: „O dramă criminală shakespeariană demnă de un thriller”

PARTENERI - GSP.RO Emma Răducanu, apariție spectaculoasă în fața Familiei Regale la premiera noului film James Bond! Cum a apărut soția prințului William

Playtech.ro Monica Pop aruncă bomba. De ce a explodat, de fapt, numărul cazurilor de Covid-19: „Omul trebuie să știe lucrurile astea”

Observatornews.ro Răzbunarea migranților. Șoferii europeni râd de vizele pe 3 luni oferite de britanici: Își bat joc de noi. Să iasă singuri din rahatul în care au intrat

HOROSCOP Horoscop 29 septembrie 2021. Fecioarele ar fi bine să fie ele cele care oferă un exemplu pozitiv celor din anturajul apropiat

Știrileprotv.ro Două fetițe din Roman își vând plângând jucăriile pe stradă pentru ca părinții să aibă bani de facturi. ”Altfel ne taie curentul”

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii