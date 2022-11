Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Cornelia Rednic a vorbit despre metodele sale de slăbit. Partenera lui Lupu Rednic spune că unul dintre secretele siluetei sale constă în mâncatul puțin.

„Nu-mi place să spun cuvântul foame, dar trebuie să fii puțin flămândă ca să slăbești. Nu există să ții dietă și să ai tot timpul stomacul liniștit și hrănit și să slăbești. Trebuie să mănânci puțin. Eu pe toate le-am încercat. Trebuie să mănânci puțin și să ai un program. Și acum am început cu terapeuta Carmen Bărcan”, a declarat artista.

Deși a slăbit 30 de kilograme până acum, Cornelia Rednic nu vrea să se oprească aici. Cântăreața a mărturisit că ultima ei masă este la ora 17, apoi nu mai mănâncă nimic până a doua zi.

„După ora 17:00, nu mai mănânc nimic. Mai nou consum doar ce îmi zice ea. Uneori, am doar două mese pe zi, uneori chiar trei, dacă am nevoie. Dar nu prea am nevoie. Că tu nici nu îți dai seama că mâncai mai mult decât ai nevoie, decât când începi și ții regim și te cumințești.

Acum, de exemplu, am o săptămână și am slăbit 2 kg. Mi se pare extraordinar si merg și la salon. Mă pune pe niște aparate, pentru că, în momentul în care slăbești ți se lasă pielea. De aceea lucrez la ea la salon, ca să arate frumos, să slăbesc frumos. Pentru că nu mai am nici eu 20 de ani, să nu ne ascudem după degete”, a spus Cornelia.

Interpreta de muzică populară a spus că s-a ambiționat să slăbească pentru noul videoclip, pentru că își dorește să îmbrace câteva rochii spectaculoase. La un moment dat, Cornelia Rednic se apucase să facă și sport, însă din lipsa timpului s-a oprit.

„Eu pentru videoclipuri mi-am dorit să slăbesc. Încep un proiect nou și am vrut să arăt și eu bine, că mă îmbrac în rochițe. Costumul popular e mai permisiv. Dar eu nu am reușit să țin dietă și când am văzut-o pe Greta, producătorul emisiunii lui Cătălin Măruță, că arată atât de bine, m-a impulsionat în așa fel, că nici nu am cuvinte.

Nu există ceva care să te ajute să slăbești, iar tu să mănânci de toate. Nu se poate. Sunt anumite ceaiuri de slăbit, care te ajută, dar dacă îți ții și tu gura! Te ajută să alimini apă, să topești grăsimea mai repede, dar trebuie să faci și tu un efort. Când am făcut asta, am slăbit, când nu am făcut așa, nu am slăbit.

Nu vreau să pomenesc cuvântul foame, dar uneori îți este foame. Dacă ai ultima masă la ora 17.00, îți este foame seara, dacă te culci mai târziu. Dar bei puțină apă și îți trece. Și stomacul tău se micșorează și toate lucrurile se așează frumos”, a mai mărturisit Cornelia Rednic.

