Florin Busuioc, în vârstă de 61 de ani, a reușit să slăbească 15 kilograme și își mai dorește să slăbească încă atât. Vedeta de la PRO TV a dezvăluit cum a scăpat de kilogramele în plus și care este dieta pe care a urmat-o.

Din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat, Busu a fost nevoit să scape de kilogramele în plus. Invitat la emisiunea „Vorbește lumea”, prezentatorul a vorbit despre transformarea prin care a trecut.

„Încă nu arăt foarte bine, mai am de slăbit cam 15 kilograme, am slăbit deja 15, cu regim și cu niște proceduri de modelare corporală. Aceste proceduri nu neapărat că ajută la slăbit, dar se vede la centimetri, se vede că scad.”

„Eu mă trezesc la 5:30”

Actorul se trezește zilnic la 5.30 și nu are întotdeauna timp să mănânce de dimineață. „La micul dejun, atunci când îl mănânc, pentru că se întâmplă rar, eu mă trezesc la 5:30, dar când mănânc optez pentru un iaurt cu afine, zmeură, puțină nucă pisată și o linguriță de miere, se mai pun și ovăz, semințe de in, câteodată pun și chia”, a precizat Busu.

Prezentatorul Meteo a fost nevoit să renunțe la mai multe alimente, astfel că el nu mai mănâncă mici, paste, sosuri, pâine. Dulciurile sunt doar o amintire pentru Florin Busuioc.

„Nu mai mănânc mici, sosuri, paste, pâine. Mănânc doar o pâine fără gluten, care de fapt sunt crackersi. Eu mă simt puțin vinovat acum, pentru că de ziua mea am fost la un restaurant și am mâncat un biban de mare cu un sos și am mai mâncat și niște focaccia. De tort nu m-am atins, eu nu mănânc”, a mai spus acesta.

Florin Busuioc a renunțat la fumat

Invitat la podcastul lui Damian Drăghici, actorul a mărturisit că a renunțat la fumat, pentru că nu era deloc bine pentru sănătatea lui.

„A fost fumatul, trei pachete pe zi, fumam cele mai tari țigări și… oboseala. Eu aveam în perioada aia multe spectacole. Luam concediu de la Pro TV, plecam în țară, acolo aveam toate spectacolele. Aveam două spectacole la Deva, a doua zi două spectacole la Petroșani, care se terminau la 10 jumate și plecam cu mașina spre Bucureștii la 23, 12 noaptea, că să ajung la știrile de dimineața, în direct. Nu puteam să dorm în mașină, pentru că stăteam în față să îl țin de vorbă pe șofer, mai băgam și țigări… și veneam terminat la știrile de dimineață, muci eram. Nici nu mai ajungeam acasă.”

Florin Busuioc, în vârstă de 61 de ani, a avut în trecut probleme cardiologice, motiv pentru care medicii i-au prescris un tratament pe care să îl respecte cu strictețe. De asemenea, prezentatorul meteo trebuie să slăbească până la 15 kilograme, pentru a nu-și pune sănătatea în pericol. Anul trecut, actorul spunea că se poate abține cu greu de la mâncare, însă acum a reușit să treacă peste această situație.

