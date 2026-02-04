„Sportul a jucat și joacă în continuare un rol foarte important în viața mea. M-a învățat disciplina, de la alimentație și programul de somn, până la organizarea timpului și mișcare. De fapt, pot spune că am un «as în mânecă», pentru că încă din școală am învățat cum să am grijă atât de corpul meu, cât și de mintea mea. Sportul mi-a format un spirit competitiv sănătos și m-a învățat și să pierd, lucruri care m-au ajutat enorm în cariera mea de artist, unde perseverența și echilibrul sunt esențiale.

Alergiile alimentare m-au determinat să adopt un regim de la care încerc să nu mă abat: mănânc pește, fructe de mare, carne slabă, alături de salată, orez, ouă sau avocado, iar când ajung acasă, nimic nu se compară cu supa cu fidea a mamei. Regimul pe care îl urmez se potrivește cu lucrurile care îmi plac, așa că nu îl percep ca pe o restricție, ci ca pe un stil de viață care mi se potrivește.

Lidia Buble la ELLE Style Awards 2025 (3)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Acasă am un dulap doar al meu, cu mici plăceri culinare «vinovate», însă nu fac excese. Neimpunându-mi restricții, nu simt nevoia să mănânc prea mult”, a declarat Lidia Buble pentru revista VIVA!

După ce s-a despărțit de Răzvan Simion de la „Neatza”, Lidia Buble nu și-a mai expus viața privată, chiar dacă în spațiul public s-a aflat că noul ei iubit este Horațiu Nicolau.
Afacerist cu 30 de ani mai în vârstă decât artista, bărbatul este o figură discretă în showbiz, iar Lidia Buble a fost de acord cu decizia acestuia, astfel că ei apar foarte rar împreună. Iar imaginile de cuplu lipsesc cu desăvârșire.

„În acest moment, viața mea este echilibrată din toate punctele de vedere. Sunt recunoscătoare pentru ceea ce trăiesc acum și simt că sunt exact unde trebuie să fiu. Reușitele muzicale din ultimul an și jumătate, precum și lansarea albumului «Fragil» au venit pe un fond personal echilibrat, care mă face mai creativă și îmi dă încrederea să-mi deschid aripile și să explorez noi laturi artistice.

Sunt bine și liniștită, iar asta spune tot. Cred că, atunci când lucrurile sunt așezate, nu simți nevoia să le expui foarte mult. Trăiesc o relație frumoasă, care mă echilibrează și mă inspiră, dar prefer să păstrez această parte a vieții mele într-un spațiu personal. Iubirea, pentru mine, se vede în starea de bine, în zâmbet și în muzica pe care o fac. Acolo se spune, poate, cel mai mult despre ce simt”, a spus Lidia Buble pentru sursa citată.

Politic

Neclarități în CV-ul lui Hubert Thuma: a terminat cursuri postuniversitare înainte să fie vreo zi student. A fost angajat doar pe funcția de director
Politică 08:51
Politică 08:51
Kelemen Hunor i-a cerut „durului" Bolojan să scadă taxele și impozitele cu până la 50 la sută: „A cerut răgaz de gândire. Altfel, Guvernul pică până în iunie"
Politică 03 feb.
Politică 03 feb.
