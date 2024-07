Nicole Cherry, în vârstă de 25 de ani, a fost întotdeauna preocupată de felul în care arată, iar după ce a născut, artista a luat măsuri imediat, pentru a reveni la forma de dinainte de sarcină. Nicole Cherry are o înălțime ușor sub medie, de 1,55-1,56 m, drept urmare, trebuie să fie extrem de atentă la siluetă și la tinutele pe care le poartă. Invitată la Fresh by Unica, artista a spus ce face în prezent pentru a se menține în formă.