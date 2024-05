Dieta Mariei Iordănescu. Ce alimente evită pentru a-și menține silueta. „Haos. Nu mă ajută cu nimic”

„Am născut și prioritară pentru mine a fost alăptarea. Toți doctorii mi-au spus: «Nu te gândi momentan la siluetă, pentru că tu trebuie să dai lapte copilului». Mi-am dorit atât de mult să alăptez, cum nu mi-am dorit niciodată nimic în lumea asta.

Este, de departe, cel mai frumos sentiment. Am zis că am o viață înainte să fiu în formă, să arăt bine, dar momentul alăptării eu nu o să-l mai am niciodată, cel puțin nu cu ea, și momentele astea sunt scurte. Nu vreau să fiu egoistă și să arăt eu bine, dar Tea să nu beneficieze de toate pro-urile alăptării”, a spus Maria Iordănescu, la Fresh by Unica.

Maria Iordănescu s-a întors la pupitrul știrilor după cinci luni de la naștere. Maria nu excelează la capitolul alimentație.

„Haos. O dată mănânc la 10:00-11:00 cu Tea, o dată mănânc prima masă la ora 16:00. E în funcție de cum pot, dar încerc să recuperez. Adică, dacă am sărit peste o masă, încerc să recuperez la următoarea, pentru că am nevoie să consum mai multe calorii decât în mod normal”, a povestit prezentatoarea de televiziune, pentru Unica.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări EXCLUSIV. Cum arată declaraţia lui Vlad Pascu de recunoaştere a faptelor prin care ar putea obţine o pedeapsă mai mică în dosarul accidentului de lângă 2 Mai

„Este în funcție de ceea ce-i prepar și Teei. Prepar piure cu broccoli și avocado, un sos de paste din linte sau un sos cu paste din porumb sau paste din sfeclă și profit și eu de momentul respectiv și iau o gură. Nu sunt foarte organizată din punctul ăsta de vedere”, a completat Maria Iordănescu, la Fresh by Unica.

Maria Iordănescu evită mai multe alimente și preparate. „Evit prăjeala, evit dulciurile pe cât de mult posibil, alimentele extrem de procesate. Evit tot ce înseamnă panificație, adică încerc să fie de bun-simț. Până la urmă, caloriile dintr-un baton de ciocolată sunt calorii goale.

Nu mă ajută cu nimic. Prefer să mănânc o friptură, chiar dacă am un carbohidrat lângă, dar să știu că mă satură. Decât să iau o bucată de ciocolată, îmi crește glicemia supermult și în jumătate de oră mi-a scăzut instant. Mi-este foarte foame și trebuie să mănânc din nou. Practic, nu mă ajută cu nimic”, a mai spus Maria pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News