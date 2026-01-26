Radu Vâlcan a avut mereu un fizic de invidiat, însă, acesta și-a menținut silueta fără diete dragonice, după cum chiar el dezvăluie.

Radu Vâlcan duce un stil se viață sănătos și nu sare aproape niciodată peste mișcarea zilnică. În multe dimineți, acesta le arătă urmăritorilor săi că de la prima oră este în parc la alergat. Cu privire la alimentație, radu spune că a renunțat aproape total la carne, iar în unele zile nu mănâncă nimic, preferând să bea doar lichide.

Radu Vâlcan spune că se simte foarte bine când face asta. În acele zile bea doar apă și ceaiuri, astfel menținându-se în formă.

„Am grijă foarte mare la alimentație cât pot de mult. Normal că există și zile de răsfăț, dar am grijă să fac în fiecare zi mișcare și asta mă încurajează foarte mult. Nu merg la sală, nu mai merg de foarte mulți ani. Nu îmi place, mă plictisesc. Îmi place să merg în parc, să alerg în parc.

În principiu, să știi că am o singură masă pe zi. Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile. Să încerci, este superb. Te simți excelent, absolut superb. Beau doar ceaiuri, apă, mâncare lichidă.

Carne? Îți recunosc că mănânc grătar, nu pește, nu vorbesc de pește, de carne… de două-trei ori pe an. Ori că e Paștele, ori că este Crăciunul sau cineva ne cheamă la un grătar”, a declarat Radu Vâlcan, potrivit Cancan.