După ani de pauză din lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu a avut o revenire de senzație. La 44 de ani, vedeta a urcat din nou pe podium, alături de sora sa, Iuliana, și a atras toate privirile cu talia aproape perfectă. Fanii s-au întrebat cum a reușit Nicoleta să își recapete formele de odinioară, iar răspunsul nu a întârziat să apară: o dietă drastică și multă determinare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Fosta Miss România a mărturisit că, deși procesul nu a fost ușor, este hotărâtă să mai slăbească încă 5 kilograme pentru a ajunge la silueta care a consacrat-o în anii 2000. Mămică a patru copii și soție devotată, Nicoleta s-a retras în 2014 la Miercurea-Ciuc, unde s-a dedicat exclusiv vieții de familie. Acum, însă, este pregătită să reintre în forță în lumea showbizului.

„Am reușit să slăbesc cu batoanele cu care am slăbit și-n tinerețe. Batoanele cu ceai verde. Acum am 59 de kilograme, iar în tinerețe aveam cam 54 de kilograme așa. Urmează să revin în toamnă cu aceleași kilograme!

Recomandări Cazul Caracal. Ultimul dosar al lui Gheorghe Dincă, cercetat pentru distrugere, şi misterul telefonului Luizei, care a funcţionat şi după arestarea criminalului

Secretul meu acesta este: batoanele! Seara, la ora 18, mâncați un baton, iar ziua e foarte important să renunțați la zahăr. Renunțați la orice e zahăr și la gluten: paste, făinoase, orice! Și dă rezultate vă asigur, mai ales că vara acum e foarte ușor”, a declarat Nicoleta Luciu pentru Click!.

Nicoleta Luciu este mama a patru copii

Acum că cei patru copiii au crescut, vedeta are din nou timp să se ocupe de cariera ei. Nicoleta Luciu s-a retras la Miercurea-Ciuc pentru a se dedica familiei sale. „Copiii au crescut. Zsolt are acum 17 ani, în curând face 18 ani. Are 1,94 cm, e mai înalt decât mine.

Și tripleții au crescut, fac 14 ani. Am numai adolescenți în casă acum! Vă rog să-mi țineți pumnii ca să le pot face față”, a mai spus Nicoleta.