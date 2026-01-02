Dieter Bohlen, în vârstă de 71 de ani, a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa chiar în ultima zi a anului. În după-amiaza de Revelion, după 20 de ani de iubire, celebrul producător și artist german i-a spus „Da” partenerei sale, Carina. Într-un interviu pentru bild.de, Dieter Bohlen a vorbit despre ceremonia profund emoționantă, în care cei doi copii ai lor au avut un rol esențial.

Încă marcat de intensitatea clipei, Dieter Bohlen a povestit cu voce tremurândă despre momentul în care și-a văzut viitoarea soție apropiindu-se de el: „Carina vine spre mine desculță. Arată ca o zeiță. Primele stele apar deasupra Oceanului Indian și începe să cânte Whitney Houston. Melodia mea preferată absolut. Vocea ei, acea melodie… și dintr-odată totul a devenit prea mult. Am plâns două minute încontinuu. Nu am putut scoate niciun cuvânt. Eram complet copleșit. Muzica, atmosfera, Carina – m-au doborât emoțional”.

Ceremonia a fost una restrânsă, departe de ochii curioșilor și de paparazzi. „Am spus clar: nu vreau poze, nu vreau filmări, nimic. Nici turiști care să facă fotografii cu telefonul. Insula ne-a sprijinit total, totul a fost securizat cu bodyguarzi”, a declarat Bohlen.

Odată cu această căsătorie, întreaga familie poartă acum același nume, un detaliu cu o semnificație aparte mai ales pentru copii. „Fiul meu cel mic mă întreba mereu: «Tati, când te căsătorești cu mama?» Acum a venit momentul. Acum ne numim cu toții Bohlen. Și asta se simte absolut minunat”, a spus artistul. La ceremonie au fost prezenți și cei doi copii ai cuplului, Amelie (14 ani) și Max (12 ani).

Ceremonia religioasă a avut loc în limba engleză. „Preotul ne-a vorbit despre jurămintele căsătoriei: la bine și la greu, să ne respectăm și să ne susținem reciproc și să rămânem împreună până la sfârșitul vieții. A fost minunat, extrem de emoționant. A vorbit 20 de minute și fiecare cuvânt a fost perfect”, a povestit Dieter.

Carina a mărturisit, la rândul ei, cât de mult a emoționat-o reacția soțului ei: „Faptul că Dieter avea lacrimi în ochi când preotul l-a întrebat dacă vrea să se căsătorească cu mine m-a atins profund”.

Motivul pentru care Dieter Bohlen s-a căsătorit după 20 de ani de relație

După schimbul de jurăminte, pe plajă a răsunat muzica lui Barry White, iar invitații au dansat desculți în nisip. Dieter Bohlen a explicat și de ce momentul a venit exact acum: „I-am spus mereu Carinei că dacă vom fi împreună 20 de ani, o voi lua de soție. Acum cinci săptămâni mi-a reamintit. Ne-am cunoscut pe 5 august 2006. Acum este 2026. Era clar: îmi țin promisiunea”.

Pentru un om obișnuit cu lumina reflectoarelor, acest moment a depășit orice spectacol sau concert. „Fiul meu a spus că nu m-a văzut niciodată plângând. I-am răspuns: Ba da, și tati plânge. Atunci când se întâmplă ceva cu adevărat mare”.

