Dieter Bohlen, în vârstă de 71 de ani, a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa chiar în ultima zi a anului. În după-amiaza de Revelion, după 20 de ani de iubire, celebrul producător și artist german i-a spus „Da” partenerei sale, Carina. Într-un interviu pentru bild.de, Dieter Bohlen a vorbit despre ceremonia profund emoționantă, în care cei doi copii ai lor au avut un rol esențial.

Încă marcat de intensitatea clipei, Dieter Bohlen a povestit cu voce tremurândă despre momentul în care și-a văzut viitoarea soție apropiindu-se de el: „Carina vine spre mine desculță. Arată ca o zeiță. Primele stele apar deasupra Oceanului Indian și începe să cânte Whitney Houston. Melodia mea preferată absolut. Vocea ei, acea melodie… și dintr-odată totul a devenit prea mult. Am plâns două minute încontinuu. Nu am putut scoate niciun cuvânt. Eram complet copleșit. Muzica, atmosfera, Carina – m-au doborât emoțional”.

Dieter Bohlen s-a căsătorit în Maldive

Ceremonia a fost una restrânsă, departe de ochii curioșilor și de paparazzi. „Am spus clar: nu vreau poze, nu vreau filmări, nimic. Nici turiști care să facă fotografii cu telefonul. Insula ne-a sprijinit total, totul a fost securizat cu bodyguarzi”, a declarat Bohlen.

Odată cu această căsătorie, întreaga familie poartă acum același nume, un detaliu cu o semnificație aparte mai ales pentru copii. „Fiul meu cel mic mă întreba mereu: «Tati, când te căsătorești cu mama?» Acum a venit momentul. Acum ne numim cu toții Bohlen. Și asta se simte absolut minunat”, a spus artistul. La ceremonie au fost prezenți și cei doi copii ai cuplului, Amelie (14 ani) și Max (12 ani).

Ceremonia religioasă a avut loc în limba engleză. „Preotul ne-a vorbit despre jurămintele căsătoriei: la bine și la greu, să ne respectăm și să ne susținem reciproc și să rămânem împreună până la sfârșitul vieții. A fost minunat, extrem de emoționant. A vorbit 20 de minute și fiecare cuvânt a fost perfect”, a povestit Dieter.

Carina a mărturisit, la rândul ei, cât de mult a emoționat-o reacția soțului ei: „Faptul că Dieter avea lacrimi în ochi când preotul l-a întrebat dacă vrea să se căsătorească cu mine m-a atins profund”.

Motivul pentru care Dieter Bohlen s-a căsătorit după 20 de ani de relație

După schimbul de jurăminte, pe plajă a răsunat muzica lui Barry White, iar invitații au dansat desculți în nisip. Dieter Bohlen a explicat și de ce momentul a venit exact acum: „I-am spus mereu Carinei că dacă vom fi împreună 20 de ani, o voi lua de soție. Acum cinci săptămâni mi-a reamintit. Ne-am cunoscut pe 5 august 2006. Acum este 2026. Era clar: îmi țin promisiunea”.

Pentru un om obișnuit cu lumina reflectoarelor, acest moment a depășit orice spectacol sau concert. „Fiul meu a spus că nu m-a văzut niciodată plângând. I-am răspuns: Ba da, și tati plânge. Atunci când se întâmplă ceva cu adevărat mare”.

Artistul s-a căsătorit de Revelion: „Am plâns două minute încontinuu". Imagini emoționante de la nunta din Maldive
Busuiocul „Săvârșin”, planta de culoare mov, cultivată de regele Mihai, a primit medalia de aur
Știri România 12:07
Busuiocul „Săvârșin”, planta de culoare mov, cultivată de regele Mihai, a primit medalia de aur
Un român a încercat să fure cabluri de cupru de pe o autostradă din Spania. Mașina cu care voia să fugă l-a dat de gol
Știri România 12:07
Un român a încercat să fure cabluri de cupru de pe o autostradă din Spania. Mașina cu care voia să fugă l-a dat de gol
Meghan Markle și Prințul Harry, afaceri tot mai proaste. Din ce cauză fundația lor riscă să se închidă
Stiri Mondene 12:31
Meghan Markle și Prințul Harry, afaceri tot mai proaste. Din ce cauză fundația lor riscă să se închidă
Artistul s-a căsătorit de Revelion: „Am plâns două minute încontinuu”. Imagini emoționante de la nunta din Maldive
Stiri Mondene 11:46
Artistul s-a căsătorit de Revelion: „Am plâns două minute încontinuu”. Imagini emoționante de la nunta din Maldive
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
