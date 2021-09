Sunt căsătoriți din 2008, se cunosc foarte bine, au traversat multe momente fericite, dar și unele dureroase. Printr-o situație mai delicată din mariajul lor au trecut chiar în urmă cu două săptămâni, după cum recunoaște Andreea Bănică într-o emisiune de televiziune.

A spus că nu se mai regăsea și a stat față în față cu soțul ei, ca să discute totul. „Părintele are nevoie de momentele lui cu celălalt părinte ca o familie să trăiască în timp mai mult să poată să se încarce cu energie. Așa văd eu lucrurile, așa simt.

Cu cât părintele e mai odihnit, în familie se întâmplă același lucru. Avem nevoie de timpul ăsta pentru noi. Acum două săptămâni am stat de vorbă și i-am zis că avem nevoie de timpul nostru. Alaltăieri l-a adormit Lucian pe Noah, ne-am așezat pe canapea și am pus un film”, a declarat artista.

„A pus un pahar de vin și ne-am uitat la film, apoi a coborât Sofia de pe scări și s-a minunat de noi că stăm ca niște părinți normali. Nu se mai putea, nu ne mai întâlneam decât pe scări. Discuția a fost constructivă. Suntem de ani buni împreună și simțeam că nu mă mai regăseam”, a mai adăugat vedeta, conform spynews.ro.

Așadar, Andreea Bănică a explicat că atunci când ești căsătorit și ai copii trebuie să mai existe și momente de cuplu, între cei doi parteneri.

Sunt împreună de aproape 25 de ani

Andreea Bănică, care se confruntă cu probleme respiratorii, avea 16 ani când l-a cunoscut pe cel care avea să-i devină ulterior soț. „Același iubit căruia îi cânt de la 16 ani «La mulți ani» în fiecare 28 decembrie. Îl iubesc și îi mulțumesc că trăiesc lângă el în fiecare zi povestea de dragoste la care visează orice fată.

Uite că și după atâția ani suntem tot împreună, mai fericiți și mai uniți că niciodată. Am avut încredere în el de atunci și am în fiecare zi, pentru că știu că el e sprijinul meu, omul căruia pot să îi spun orice, care mă face să fiu cu capul în nori, dar mă aduce și cu picioarele pe pământ și cu care am construit o familie minunată”, a postat pe Facebook vedeta în decembrie 2019, de ziua lui Lucian Mitrea.

