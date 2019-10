Imediat după ce-au tras cortina peste ediția 2019, organizatorii s-au apucat să pună pe hârtie artiștii doriți pentru anul viitor și au pornit negocierile. Iar acum, au apărut primele confirmări!

Printre cântăreții care vor urca pe scena Diskoteka 2020 se vor număra:

– Dj Bobo, unul dintre cei mai de succes artiști ai perioadei vizate de festivalul retro, căruia hiturile “Somebody Dance With Me”, “Take Control” ori “Love Is All Around”, vândute ca pâinea caldă (14 milioane de albume!), i-au adus o avere și privilegiul de a cânta în deschiderea mai multor concerte Michael Jackson din cadrul turneului “History Tour 1996”;

– Londonbeat, trupa care a scos superhitul “I’ve Been Thinking About You”;

– Technotronic, semnatarii unui alt hit, “Pump Up the Jam”;

– Marty Cintron, adică No Mercy – cine nu-și amintește de “Where do You Go”, “Missing” ori “When I Die”?

– Las Ketchup, fetele care cântă “The Ketchup Song – Asereje” (FOTO);

– ICE MC – “Take Away the Color”, “Think About the Way”, “It’s a Rainy Day”;

– Cappella;

– Mauro;

– Rozalla;

– Gina T;

– Savage;

– System in Blue.

Starul eurodance Dj Bobo (centru)

Anul acesta, la festivalul care, spre deosebire de Untold, Electric Castle ori Neversea, care au fost gândite pentru tineri, se adresează mai degrabă părinților acestora sau chiar bunicilor, au urcat pe scenă Modern Talking, Ace of Base, CC Catch, Alphaville, Sandra, Nana, Haddaway, East 17, No Mercy, Sabrina, Mr President, Captain Jack, Dr Alban, Boney M, Ricchi e Poveri, dar și mulți alți MC, DJ și artiști români , precum Leo Iorga, Compact, Gheorghe Gheorghiu, Gabriel Dorobanțu, Cristi Minculescu.

