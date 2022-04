Vedeta a pășit încrezătoare în platoul emisiunii de la Kanal D, însă s-a mișcat destul de greu din cauza „vestimentației”. DJ Harra s-a îmbrăcat într-un scotch galben care îi poartă numele de scenă. Bursucu a fost cel care a întâmpinat-o, dar și cel care și-a arătat uimirea referitor la apariția ei.

„Ești de neatins, ești pe bandă galbenă. Dar nu te mișca, stai așa. Ea e DJ Harra, unul dintre cei mai mari DJ din România.”, a spus prezentatorul.

DJ Harra s-a lăsat admirată și a făcut și câteva declarații despre activitatea ei. Curând va mixa la SAGA Festival, dar se va apuca și de cântat.

„Eu am cântat, m-am oprit din cântat 10 ani, după care m-am gândit să mă apuc serios de muzică. Când m-am apucat să fiu DJ, nu mai aveam eu nici repertoriu, nici antrenament vocal și am zis să fac muzică, am ales varianta asta. Eu acum mă întorc cu cântatul.”, a spus ea în direct la Kanal D.

DJ Harra, care a mixat chiar și în sânii goi, a și prezentat un moment la „Dimineața cu noi”. A încercat să danseze în costumul din scotch, unele mișcări i-au și ieșit. În privința acestei apariții, se pare că DJ Harra s-a inspirat de la Kim Kardashian.

Săptămânile trecute, vedeta internațională a apărut la prezentarea unei noi colecții Balenciaga „îmbrăcată” într-un scotch galben cu numele brandului. Vedeta s-a mișcat destul de greu, ca un robot, iar dovadă sunt imaginile.

Foto: Kanal D, Hepta

