Început ca un festival studențesc, în 1993, evenimentul a evoluat de la an la an și a devenit unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa, având peste 350.000 de spectatori și 1.000 de artiști în fiecare an.

A concertat la Sziget Festival, la Budapesta

Armin van Buuren, unul dintre cei mai cunoscuți DJ și producători de muzică electronică din lume, a fost cap de afiș la Festivalul Sziget din Budapesta. Artistul olandez a vorbit despre transformarea sa fizică și mentală din ultimii ani, reflectată în noul său album „Breathe”.

Muzicianul batav a fost desemnat de cinci ori cel mai bun DJ din lume de către revista britanică DJ Mag. El a revenit în Ungaria pentru a concerta pe scena Bolt Night Stage a Festivalului Sziget, în noaptea de 10 spre 11 august.

Într-un interviu acordat publicației Blikk înainte de concert, Van Buuren a vorbit despre schimbările majore din viața sa în ultimii ani.

El a renunțat complet la alcool și a adoptat un stil de viață sănătos, axat pe sport și nutriție.

Acum aproximativ cinci ani am decis să renunț complet la alcool, pentru că nu mă simțeam bine din punct de vedere mental

Recomandări Bacalaureat devansat, experiment eșuat. Ministerul Educației joacă alba-neagra cu examenele orale și le mută din nou în vară. Director de liceu: „Ne-au aruncat o ciozvârtă, să ne mai îndulcească amarul”

Aceste schimbări se reflectă și în noul său album dublu „Breathe” („Respirație”), care conține 51 de piese. Prima parte, „Breathe In”, se concentrează pe reconectarea cu publicul și muzica, în timp ce a doua parte, „Breathe Out”, reflectă transformarea sa fizică și mentală.

Artistul a apărut recent pe coperta revistei Mens Health Olanda, unde și-a etalat corpul tonifiat. El a dezvăluit că a lucrat intens la această transformare împreună cu soția sa, Erika.

„A fost un proiect comun, pentru mine și soția mea”

„A fost un proiect comun, pentru mine și soția mea, Erika, cu care am făcut totul împreună. Acum, și ea este în formă foarte bună, este incredibil de frumoasă”, a spus DJ-ul.

Van Buuren a mărturisit că aceste schimbări i-au îmbunătățit și relația de cuplu: „Ne-a dat un impuls mare că facem totul împreună. De exemplu, gătim împreună și mergem împreună la sala de sport”.

Recomandări Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

„Transformarea se va încheia în ziua în care voi muri, pentru că învăț ceva nou în fiecare zi”

Olandezul a subliniat că transformarea sa este un proces continuu: „Cred că transformarea se va încheia în ziua în care voi muri, pentru că învăț ceva nou în fiecare zi”.

El a adăugat că acum este „mai productiv ca niciodată”, deși petrece mai puțin timp în studio. „Când sunt acolo, mă concentrez exclusiv pe muzică”, a mai spus Van Buuren.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE