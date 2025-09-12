Doctorul Mihail Pautov dezvălie care sunt cele mai importante trei obiceiuri pentru o viață sănătoasă

La scurt timp după ce al nouălea sezon al emisiunii a debutat la Antena 1, doctorul Mihai Pautov ne-a răspuns la câteva întrebări.

Libertatea: Ce ar trebui să știe despre „MediCOOL” o persoană care se uită pentru prima dată la emisiune?

Mihail Pautov: Că este ca o vizită prietenoasă în cabinetul unui medic, dar fără să pleci cu rețete complicate sau diagnostice înfricoșătoare. În schimb, pleci cu sfaturi clare, simple și imediat aplicabile în viața ta.

„MediCOOL” e gândit ca o enciclopedie practică, unde informațiile științifice complexe sunt aduse pe înțelesul tuturor, iar aici meritul nu e doar al meu, ci și al echipei: Vladimir Dembinski, regizorul nostru, care face fiecare scenă să fie ușor de urmărit, și Remus Enuş, producătorul care leagă totul într-un show real, difuzat de luni până vineri, între orele 18.00 și 19.00.

Cum reuşeşti să echilibrezi informațiile ştiințifice complexe cu limbajul accesibil publicului larg?

Prin muncă în echipă și prin analogii clare din viața reală. Mereu mă întreb cum aș explica un subiect complicat cuiva drag mie, care nu e medic, sau fiicei mele de 9 ani. Iar aici intervine exact echipa noastră „MediCOOL”, pentru a aduce educatia medicala sub forma de show la TV.

Ce impact simți că are activitatea ta, mai ales cea din online și de la TV, asupra percepției românilor despre sănătate?

Simt că reușim să schimbăm ceva pas cu pas. Nu o spun ca pe o laudă, ci este ceea ce văd când citesc mesajele și feedback-ul primit constant de la cei care ne urmăresc, la TV sau online. Oamenii încep să vadă că medicina nu înseamnă doar pastile și tratamente, ci prevenție, obiceiuri bune și alegeri zilnice.

Cred că tot ceea ce fac cu „MediCOOL”, cu podcastul „Boabe de Cunoaștere” și pe doctormihail.ro contribuie la această schimbare în bine.

Cum gestionezi criticile, mai ales din partea celor care promovează pseudoştiința?

Încerc să le înțeleg și să le tratez cu respect și cu răbdare. Mă străduiesc să explic simplu și calm acolo unde greșesc, bazându-mă întotdeauna pe știință. Nu am cum să conving pe toată lumea, dar sper ca oamenii care privesc din exterior să înțeleagă argumentele corecte și să facă alegerile potrivite pentru ei.

Care sunt cele mai importante trei obiceiuri pentru o viață sănătoasă, din punctul tău de vedere?

Mersul pe jos zilnic. E simplu și face minuni. Mâncatul echilibrat. Adică multe legume și cât mai puțină mâncare ultraprocesată. Somnul de calitate. Dacă dormi bine, totul vine mult mai ușor.

