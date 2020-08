Proiecție unică azi la TIFF, la Cluj, a documentarului Colectiv. ”Nanau face din film o chemare pentru asumarea statutului de cetățean”

Echipa filmului va fi prezentă pentru a dialoga, la final, cu publicul

După ce a fost reamarcat și elogiat în Statele Unite (The New York Times, Los Angeles Times, Variety, Rolling Stone), Marea Britanie (The Guardian), Italia, Canada sau Franța, documentarul care va putea fi văzut astăzi la TIFF a reușit să atragă atenția a zeci și zeci de publicații și a sute de cronicari de film și de jurnaliști din țările europene unde a fost difuzat pe HBO.

Documentarul va fi proiectat la Club Transilvania | Foto: TIFF 2020, Vlad Cupșa

Iată doar câteva dintre lucrurile pe care le-au notat ziarele și siteurile continentului, în ultima perioadă, despre Colectiv, filmul realizat de Alexander Nanau, Antoaneta Opriș, Mihai Grecea și echipa de producție.



Olanda

de Volkskrant ★★★★★ (5 stele)

Documentar impresionant despre cum binele luptă cu răul în România. Medicii, asistentele și contabilii își revarsă inima despre ceea ce lumina zilei nu poate tolera.

VPRO Cinema ★★★★★ (5 stele)

Te zdrobește

NRC ★★★★ (4 stele)

Colectiv este printre cele mai bune filme pe care documentarul are datoria să le ofere despre jurnalismul de investigație și expune o neputință politică strivitoare.

Trouw ★★★★ (4 stele)

Colectiv descompune impecabil sistemul de sănătate românesc total putred.

Visie

Este unul dintre cele mai uluitoare filme pe care le-am văzut de mult timp! Ați dori să fie vorba doar despre România, dar din păcate, nu e. Înșelăciune politică, neîncredere în presă, lipsă profundă de empatie: acestea sunt probleme care amenință în prezent întreaga lume.

Het Parool

Ei nu sunt Robert Redford, dar bătălia titanică jurnalistică pe care o urmăm aici în timp real se poate măsura cu siguranță, în ceea ce privește tensiunea, cu clasicii din ”Toți oamenii președintelui” și ”The Post”. E o muncă sisifică împotriva unui status quo aproape de nezdruncinat

Cinemagazine

Ce suntem noi, când ajungem la mila unor instituții prost organizate și pe care nu te poți baza? E o întrebare valabilă și în Olanda și în România. Din fericire, presa românească e pasionată de adevăr. Și oricând ar încerca autoritățile să bage mizeria sub covor, Colectiv ne arată că opinia publică are ultimul cuvânt. Iar regizorul Nanau, care știe cum să găsească lacrima într-un fel bun, face din film o chemare pentru asumarea statutului de cetățean.

Publicația de Volkskrant din Olanda și Aftonbladet din Suedia

Polonia



Polytika ★★★★★ (5 stele)

Indiferența ucide

Gazeta Wyborcza

Părinții au mințit și și-au ucis copiii

Finlanda

Suomen Kuvalehti ★★★★★ (5 stele)

Regizat de Alexander Nanau, Colectiv este unul dintre acele documentare pe care, când îl digeri după vizionare, te gândești că nimeni nu l-ar crede dacă ar fi fost film de ficțiune.

Toisto

Colectiv este un rechizitoriu în timp util și enervant despre corupția încorporată în societatea occidentală. Este esențială să fie văzut de toată lumea, peste tot

Helsingin Sanomat

Tandrul documentar Colectiv ne arată cât de nemiloasă poate deveni lăcomia atunci când este acceptată ca parte de necontestat a societății

Norvegia



Aftenposten ★★★★★★ (6 stele)

Nimic nu m-ar fi putut pregăti pentru asta.

Ungaria



index.hu

Doar sistemul românesc de sănătate e mai rău decât cel maghiar. Asta vedem în Colectiv, un documentar de o oră și jumătate care ia viraje mai dure și mai clare decât orice ficțiune.

Corupția nu înseamnă doar că există cei care fură din bunul comun. Nu doar că există cei care se îmbogățesc pe nedrept, cumpără iahturi, hoteluri, castele, în timp ce alții nu obțin nimic. Corupția, sistemul corupt ucide. Desigur, putem încerca un timp, strecurăm plicul de recunoștință în buzunarele potrivite, economisim banii, găsim spitalul privat, le cerem prietenilor o favoare. Dar, mai devreme sau mai târziu, corupția ne va prinde din urmă. Știam mai înainte că așa e, dar în Colectiv putem vedea acum cum e. Matalin Dora, Index.hu:

Filmtett

Sistemul corupt nu ar putea funcționa fără noi, fără cetățeni nefericiți care nu doresc cu adevărat nimic rău, decât să supraviețuiască. Așa că din frica pură (și din aspectul ei colectiv al nostru – tragedia), menținem sistemul până acum corupt.

444.hu

Filmul lui Alexander Nanau nu esteticizează, nu comentează, urmează evenimentele în mod obiectiv, până la închiderea cercului. Ca și în Ungaria, vedem cum guvernul aflat în panică atacă jurnaliștii și redacțiile.

Suedia



Aftonbladet ★★★★ (4 stele)

Colectiv este un documentar scandalos și emoționant, care expune sistemul politic putred al României și arată cât de vitală este o presă liberă.

Filmtopp ★★★★★ (5 stele)

Unul dintre cele mai ascuțite și mai sfâșietoare documentare de mult timp. Ne minunăm de tehnica sa narativă, care amintește mai mult de lungmetrajele decât orice altceva. Colectiv este un documentar, dar are loc mai degrabă ca un thriller. Nu sunt primul care îl compară cu filme precum Zodiac și Spotlight.

Spectatori de la TIFF, în timpul unei proiecții la Club Transilvania | Foto: TIFF2020 / Vlad Cupșa

Svenska Dagbladet ★★★★★ (5 stele)

Corupția mortală în fața căreia nu mai putem închide ochii.

Sydsvenskan & Helsingborgs Dagblad ★★★★★ (5 stele)

Colectiv indică consecințele mortale ale unui sistem economic și politic care pune profiturile înaintea oamenilor, în societate

TT News ★★★★ (4 stele)

Un portret șocant a laturii întunecate și lacome a umanității, dar totodată și a părții din noi care rezistă și a unui magnific jurnalism de investigație

Spania



Queveoen

Colectiv e ca laureatul Oscar, Spotlight, schimbînd preoții cu viermii. Povestea unei echipe de investigații jurnalistice curajoase care nu s-a conformat niciodată versiunii oficiale și a pus la îndoială și s-a examinat încrucișat până la epuizare.

