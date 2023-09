Doina Teodoru spune că iubirea o ține alături de Cătălin Scărlătescu. De asemenea, actrița mărturisește că partenerul ei este mai vulcanic decât ea. Într-un interviu pentru ciao.ro, Doina a dat detalii despre relația cu juratul de la „Chefi la cuțite”.

„Iubirea! Asta ar trebui să țină toate relațiile între oameni, iubirea, respectul, nu? Mai vulcanic cred că e Cătălin. Nu cred, sunt sigură că el e și cred că toată lumea poate să confirme asta pentru că îl urmăriți la TV”, a răspuns actrița când a fost întrebată ce o ține alături de bucătar.

Când vine vorba despre calitățile lui Cătălin Scărlătescu, Doina Teodoru nu se ferește să spună că partenerul ei este un bărbat foarte intuitiv.

„Îmi place foarte mult că e superintuitiv, e supersenzorial și pentru un bărbat asta este ceva ieșit din comun, din punctul meu de vedere. De multe ori mă bate și pe mine cu asta.”

Actrița din serialul românesc de la Antena 1 „Lasă-mă, îmi place! Camera 609” mărturisește că nu are banii la comun cu iubitul ei, astfel că nu apar discuții atunci când ea merge la shopping. „La noi nu au cum să existe discuții de genul ăsta pentru că fiecare face shopping pe banii lui așa că nu ne luăm la întrebări ce am făcut fiecare cu banii noștri. Întrebarea e: „Băi, ai mai avut și tu timp să te duci să faci niște shopping?”, cam așa e la noi!”

Doina Teodoru are un program foarte încărcat, la fel se întâmplă și în cazul lui Cătălin Scărlătescu. Actrița și-ar dori să își petreacă mai mult timp împreună. „Din păcate nu avem atât de mult timp liber încât să zicem «hai să mai stăm și acasă», mi-ar plăcea și mie să avem o dimineață în care să dormim până târziu, bine, vorbesc utopic, să ne trezim, să facem un mic dejun, dar nu, amândoi suntem mereu plecați dar e bine că asta ține flacăra aprinsă.”

Cum a primit Doina Teodoru propunerea de a juca în serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”

Iubita lui Chef Cătălin Scărlătescu a povestit cum a acceptat să joace în serialul de la Antena 1. Doina Teodoru se afla în vacanță, în Bali, când a fost sunată și a primit această propunere. „Telefonic a venit această propunere, această invitație la casting, iarna trecută. Eram în vacanță, cu Cătălin, în Bali. Am ieșit să mă plimb într-o zi și m-a sunat Cătălin să îmi spună: «Măi, încearcă cineva să dea de tine. Și până la urmă, ghici ce? A dat de mine! Trebuie să te duci la un casting!». Am zis OK! Așa am aflat de acest casting și m-am dus la probe.”

Actrița joacă alături de Loredana Groza, Magda Catone, Mihai Călin, Claudiu Bleonț și o întreagă distribuție de excepție. „Ne super distrăm la filmări și improvizăm foarte mult, spre disperarea lui Federico, regizorul nostru, dar uneori din aceste improvizații iese aur!”, a dezvăluit Doina Teodoru pentru sursa mai sus-menționată.

