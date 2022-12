Doina Teodoru, surorile Ana și Monica Odagiu, Lizzy și Cosmin Natanticu sunt doar câțiva dintre invitații surpriză ai Galei de Poveste iUmor. Aceştia vor aduce la viață diferite personaje din lumea poveștilor, însă glumele lor vor fi unele inspirate din cotidian. Cum au fost roastuiți Delia, Alina Pușcaș, Costel și Cheloo, dar și Șerban Copoț și Dan Badea, telespectatorii pot afla urmărind noul episod al show-ului de umor care va fi difuzat duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Doina Teodoru o va impersona pe Cenușăreasa și, după ce va dezvălui câteva aspecte despre viața trăită alături de surorile și mama vitregă, ea a lansat câteva poante la adresa juraților iUmor. „În povești, numele prințului este mai puțin important. Ce trebuie să știm este că: e prinț și e bogat! Și al meu, și al prietenei mele, Albă-ca-Zăpada, e Prințul! Ca și cum pe soțul tău, Delia, l-ar chema Bărbatul, că bogat știm că e! E bogat pentru că te are pe tine! (…). Oricum, nu e ușor să fii prințesă… și oricum, dragostea durează trei ani și magia dispare la miezul nopții. Așa că eu o să fug. Promit că nu o să-mi mai pierd pantoful, dar vă rog, fetelor, să-mi promiteți și voi că nu vă mai pierdeți timpul cu tot felul de prinți deghizați în cai… sau era invers?!“, va spune actrița.

Monica și Ana Odagiu vor păși pe scena emisiunii tot în calitate de surori: Elsa și Ana. „Am adus-o aici să-i găsim pe cineva care să fie… un băiat simplu, nu prea pretențios, cineva care să accepte orice și să nu prea-l iubească femeile“, va preciza Elsa, iar sora ei mai mica o va completa astfel: „Eu sunt Prințesa Ana și sunt cam mică pentru măritiș. Nu vreau să mă mărit, eu vreau să mai experimentez. Adică… aș vrea un băiat care să stea cu mine degeaba și să vedem dacă se naște ceva“.

Lizzy și Cosmin Natanticu vor aduce la viață personajele Ileana Cosânzeana și Făt-Frumos. „Oameni buni, toată ziua sunt pe drumuri! Am tot felul de task-uri: «Du-te și ia salată din grădina de aur», «Treci să iei pâine de la cuptorul de argint», «Ia niște mere din grădina de cupru». Și toate astea pentru ce?! Să îmi dea tatăl ei mâna ei?!?“, va puncta comediantul, iar partenera lui va face o mărturisire care îi va uimi pe toți: „Din momentul ăsta, noi ne-am despărțit! Eu nu mai cred în tine! (…). Fac un anunț: cei care își doresc să aibă o relație plină de iubire, de pasiune, de respect, de încredere, de armonie, de absolut orice ar putea să facă o femeie fericită, vă rog să mă contactați“. Ce scene au urmat după aceste dezvăluiri, poți descoperi în timpul Galei de Poveste, ediția specială iUmor de duminică, 18 decembrie.

Bogdan Drăcea va îmbrăca hainele lui Batman și îi va amuza pe toți cei din platoul de filmare cu poveștile sale, Magdalena Chihaia ne va transpune în Capra cu trei iezi, iar Alexandru Arnăutu Vraciu va fi Zmeul Zmeilor. Momentele integrale, însă, și alte surprize petrecute în timpul Galei de Poveste, telespectatorii le pot afla urmărind ediția specială iUmor, duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Alina Pușcaș se va alătura juriului „iUmor” în cadrul Galei de Poveste

„iUmor” continuă seria edițiilor speciale cu Gala de Poveste, iar Alina Pușcaș se va așeza la masa juriului, alături de Delia, Costel și Cheloo. Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva!” o va impersona pe Albă-ca-Zăpada, iar apariția ei îi va cuceri pe toți. Înainte să dezbată momentele petrecute pe scena show-ului de umor, ea i-a rost-uit pe jurați și prezentatori, dar și pe câteva personaje din lumea showbizului românesc.

Albă-ca-Zăpada a pășit pe scena iUmor cu încredere și pregătită să împărtășească lumii multe dintre ideile ei. Așa cum era de așteptat Delia, Costel, Cheloo, Șerban Copoț și Dan Badea nu au scăpat de binecunoscutul „tratament” al show-ului. „Să revin la povestea mea, pentru că am venit aici ca la psiholog. Mă uit la voi și îmi dau seama că asta este sala de așteptare… Ce s-a întâmplat cu mine?! Știți? A venit o vrăjitoare să îmi dea un măr (…). Totul este nepotrivit în povestea mea!“, a spus prințesa, în rolul căreia va fi Alina Pușcaș.

La finalul momentului, Costel și Cheloo au mers să o ajute pe Albă-ca-Zăpada să coboare treptele scenei și să ajungă la masa juriului iUmor. „Consider că orice prințesă are nevoie de cineva care să-i care trena… că, altfel, n-ar mai fi prințesă. Am renunțat la libertatea mea proverbială și, serviabil, am cărat acea trenă“, a declarat Cheloo, iar Delia a completat: „Albă-ca-Zăpada… superbă! Și intrarea, și rochia, și tot!“.

Costel a fost primul care a rugat-o pe cunoscuta prințesă să-i răspundă la câteva curiozități. „Albă-ca-Zăpada, am o întrebare! După ce v-ați căsătorit cu prințul, ați luat numele lui? Și… încă o întrebare: ați mai păstrat legătura cu piticii?“, a spus juratul iUmor, iar răspunsurile le veți putea urmări duminică seara.

