Doinița Oancea, dublu majorat serbat printr-o triplă petrecere

Mulți ani trăiască!', i-au cântat colegii din echipa Fructul oprit', în momentul în care aceasta a pășit pe platourile de filmare. Adriana Trandafir, Cosmina Dobrotă, Liviu Vârciu, Ana Crețu, dar și membrii echipei de producție au întâmpinat-o cu urări, vineri, la Snagov, înainte de a începe filmările.

Sunt cea mai fericită când muncesc de ziua mea', le-a spus Doinița Oancea, emoționată de gestul acestora. Ziua mea de naștere a început de la miezul nopții, cu o petrecere surpriză, au venit prietenii să-mi cânte la mulți ani. Am venit apoi pe platourile de filmare. Le-am adus bomboane colegilor, ca la școală. Sunt foarte fericită pentru că îmi serbez dublul majorat', a mărturisit actrița care o interpretează pe Tanța . La ceas aniversar, Doinița și-a pus o dorință importantă: Sănătate pentru cei dragi ai mei și de restul are grijă Dumnezeu, pentru mine, nu am nici un dubiu'.

Seara, petrecerea a continuat la un restaurant din Capitală, unde Doinița s-a întâlnit cu colegi, prieteni, care au ținut să-i fie aproape în acest moment. A fost răsfățată cu numeroase cadouri, bijuterii, haine, parfumuri și flori, dar și cu sute de mesaje, care au venit și din mediul online.

Doinița Oancea trăiește o poveste de dragoste cu Adrian. Adrian Călin este artist plastic, absolvent al Universității Naționale de Artă. La o emisiune de televiziune, vedeta a explicat de ce preferă discreția atunci când vine vorba despre viața sa personală și de nu își dorește o relație cu bărbați cunoscuți. „Este un pat în care oamenii se tot învârt şi nu-mi place să fiu în acelaşi pat cu toată lumea. Nu cred că am avut vreodată o relaţie cu o persoană publică… Prefer să nu. Ar fi urât, din punctul meu de vedere', a declarat Doinița Oancea la emisiunea „Răi da buni', de la Antena Stars.

