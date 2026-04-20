„Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Joker din 19.04.2026, în valoare de 65.969.447,56 de lei (peste 12,93 de milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc și din istoria Loteriei Române, și-a ridicat câștigul astăzi, 20 aprilie a.c.”, se arată într-un comunicat al Loteriei Române.

Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române

Potrivit Loteriei Române, câștigătorul premiului de aproape 13.000.000 de euro la tragerea Joker din 19 aprilie 2026 este din București, are în jur de 50 de ani și este jucător ocazional la Loto 6/49 și Joker.

„Ne-a mărturisit că aseară, când a aflat că a câștigat, primul gând a fost la cei dragi. Numerele care i-au purtat noroc nu au semnificație personală. Biletul norocos a fost jucat online, pe joaca.loto.ro și a fost completat cu două variante la Joker. Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea”, se mai arată în informarea Loteriei Române.

Biletul câștigător al celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. Sursa foto: Loteria Română.

Cu câți bani rămâne câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române

După aplicarea tuturor taxelor, câștigătorul nu rămâne cu suma integrală. Calculul, pe niveluri, arată că peste 66.750 de lei se aplică 11.750 de lei + 40%.

Asta înseamnă că din suma câștigată de 65.969.447,56 de lei câștigătorul Joker ar rămâne cu 39.596.618,54 lei, după ce statul reține un impozit de 26.372.829,02 lei.

