„Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Joker din 19.04.2026, în valoare de 65.969.447,56 de lei (peste 12,93 de milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc și din istoria Loteriei Române, și-a ridicat câștigul astăzi, 20 aprilie a.c.”, se arată într-un comunicat al Loteriei Române.

Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române

Potrivit Loteriei Române, câștigătorul premiului de aproape 13.000.000 de euro la tragerea Joker din 19 aprilie 2026 este din București, are în jur de 50 de ani și este jucător ocazional la Loto 6/49 și Joker.

„Ne-a mărturisit că aseară, când a aflat că a câștigat, primul gând a fost la cei dragi. Numerele care i-au purtat noroc nu au semnificație personală. Biletul norocos a fost jucat online, pe joaca.loto.ro și a fost completat cu două variante la Joker. Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea”, se mai arată în informarea Loteriei Române.

Biletul câștigător la categoria I la Joker din 19 aprilie 2026, cu premiul de aproape 13 milioane de euro
Biletul câștigător al celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. Sursa foto: Loteria Română.

Cu câți bani rămâne câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române

După aplicarea tuturor taxelor, câștigătorul nu rămâne cu suma integrală. Calculul, pe niveluri, arată că peste 66.750 de lei se aplică 11.750 de lei + 40%.

Asta înseamnă că din suma câștigată de 65.969.447,56 de lei câștigătorul Joker ar rămâne cu 39.596.618,54 lei, după ce statul reține un impozit de 26.372.829,02 lei.

Nicușor Dan așteaptă votul PSD care ar trebui să declanșeze criza guvernamentală: „Se vor întâmpla lucruri în seara asta”
E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
Viva.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
gsp
Mama jucătorului a intrat pe teren și l-a amenințat pe arbitru: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta? Nu știi cu cine te pui, poate îți f*t o sticlă în cap!”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
CNAIR pornește recensământul rutier național: cum va fi monitorizat traficul
Știri România 12:57
România a obținut finanțări de două miliarde de euro de la SUA. Alexandru Nazare: „Pentru Reactorul 1 de la Cernavodă și proiectele Transgaz”
Știri România 12:13
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Adevarul.ro
Dialog fabulos Gigi Becali – Marius Şumudică: “Vii cu finu-tău Draguş la FCSB? Că finul meu, Mirel, nu mă ascultă!”
Fanatik.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
„Desafio: Aventura” 20 aprilie 2026. Daniel Pavel le dă vestea neașteptată concurenților: „Mult a fost, puțin a rămas”
Stiri Mondene 12:55
Reușită pentru Cătălin Rizea! Soțul Addei a câștigat locul I la cursurile celei mai renumite şcoli de gătit din sud-estul Europei
Stiri Mondene 12:43
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
TVMania.ro
Cine este autorul masacrului din Louisiana. Bărbatul era fost militar şi tatăl a şapte dintre copiii ucişi
ObservatorNews.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
România, în presa internațională. Bloomberg: turbulențe politice care pot costa scump
Mediafax.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
LIVE TEXT - PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. S-a decis întrebarea pentru „Momentul adevărului”
LiveText
Nicușor Dan așteaptă votul PSD care ar trebui să declanșeze criza guvernamentală: „Se vor întâmpla lucruri în seara asta”
Politică 12:36
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
ZiaruldeIasi.ro
Gigi Becali rupe tăcerea despre plecarea lui Rădoi la Gaziantep: „Mi-a zis că și-a dat cuvântul! Ți-e rușine mai tare de ei sau de nașul tău? Sper, totuși, să nu plece”
Fanatik.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
