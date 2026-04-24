Ce poti face de 1 Mai în Cluj - concerte, spectacole, evenimente

Ce poți face de 1 Mai 2026 în Cluj

Ziua de 1 mai 2026 aduce o serie de evenimente captivante în Cluj-Napoca și împrejurimi. De la picnicuri relaxante la Castelul Bánffy din Răscruci până la concerte și competiții sportive, opțiunile sunt variate și accesibile tuturor.

Evenimente organizate de 1 Mai 2026 în Cluj: picnicuri în aer liber pentru locuitori și turiști

Pentru ziua de 1 Mai 2026, Castelul Bánffy din Răscruci devine locul ideal ca Ziua Internațională a Muncii să fie memorabilă.

Între orele 10.00 și 18.00, vizitatorii sunt invitați să își organizeze propriul picnic, aducând mâncare și pături de acasă. Apa potabilă este disponibilă în parc și castel. Programul include:

vizite ghidate, în română la ora 11.00 și în maghiară la ora 14.00,

momente muzicale susținute de elevii Colegiului Sigismund Toduță și artistul Tony Szilágyi,

expoziția „Sfârșitul dezghețului” a Universității de Artă și Design.

Începând cu ora 16.00, crama castelului găzduiește „discuții nobile”, cu invitați precum Győző Ugron și Béla Haller.

Castelul Bánffy din Răscruci va găzdui un picnic la care sunt așteptați toți doritorii de relaxare. Foto: Facebook / Castelul Bánffy din Răscruci

Pentru cei care preferă o atmosferă internațională, Santsat – Big Hit Picnic promite o zi relaxantă la Parcul Etnografic Cluj. Vizitatorii sunt încurajați să aducă prieteni, păturici și echipament sportiv, cum ar fi paletele de badminton sau mingea de volei. Este o oportunitate excelentă pentru socializare și descoperirea unor oameni noi, într-un cadru natural. Dacă vreți să faceți această experiență și mai frumoasă, nu uitați să le trimiteți prietenilor mesaje amuzante de 1 Mai, înainte să ieșiți în oraș.

Evenimente sportive organizate de 1 Mai în Cluj

După 40 de ani, Campionatul Național Individual de Go revine la Hotel Univers T din Cluj-Napoca. Competiția, organizată în format Open și sistem McMahon, se desfășoară pe parcursul a șase runde și atrage pasionați de Go din întreaga țară.

Evenimente sportive și culturale au loc în data de 1 Mai 2026 în Cluj. Foto: Shutterstock

Expoziții și spectacole organizate de 1 Mai 2026 în Cluj

Muzeul de Artă Cluj-Napoca prezintă proiectul foto-documentar „Din intimitatea juxtapunerilor”, realizat de Dan Curean.

Expoziția este deschisă până pe 3 mai 2026, de miercuri până duminică, între orele 10.00 și 17.00. Acest eveniment oferă o perspectivă unică asupra vieții familiei Vargha, fiind sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.

Românii au parte de trei zile libere în minivacanța de 1 Mai, având în vedere că sărbătoare pică fix la începutul weekendului. Cei care își doresc să vadă expoziția trebuie să știe că de la 1 mai vor mai avea la dispoziție doar 3 zile, data limită fiind de 3 aprilie.

Terasele și barurile din Cluj vor fi deschise în ziua de 1 Mai. Foto: Shutterstock

Concertele organizate de 1 Mai 2026 în Cluj

Fanii trap-ului românesc au ocazia să îi vadă pe Marko Glass și Bvcovia în cadrul turneului național BANDO TOUR. Concertul de la Matter, situat pe Strada Universității nr. 3, începe la ora 22.00, oferind o seară plină de energie și muzică urbană.