După un mariaj eșuat cu Toni Iuruc, care a durat aproximativ un an și s-a încheiat în anul 2022, Simona Halep părea că nu-și mai găsește fericirea în brațele altui bărbat. Recent însă, fanii sportivei au început să speculeze că aceasta ar avea un nou iubit, după ce Simona Halep a postat pe Instagram mai multe fotografii cu buchete de flori, fără a dezvălui însă de unde le-a primit.

Speculațiile s-au intensificat odată cu apariția unor fotografii realizate de paparazzi, în care Simona Halep, în vârstă de 32 de ani, apare la o terasă alături de Dorin Mateiu, un milionar în vârstă de 57 de ani, cunoscut sub supranumele de „Regele Mezelurilor din Transilvania”. Aceste imagini au stârnit rapid discuții în mediul online, fanii întrebându-se dacă Dorin Mateiu este noul iubit al celebrei jucătoare de tenis.

Deși presa a speculat despre o posibilă relație romantică între cei doi, Dorin Mateiu a negat zvonurile, afirmând că el și Simona Halep sunt doar prieteni. De asemenea, omul de afaceri a precizat că el a fost cel care a invitat-o în oraș pe sportivă.

„Ne-am întâlnit de mai multe ori și am considerat că putem discuta despre multe lucruri”

„Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov acolo, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva. Eu am invitat-o în oraș. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a spus Dorin Mateiu pentru prosport.ro.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Primarul Daniel Băluță, contracte cadru de peste 7 miliarde de lei. Firmele care au pus mâna pe o parte din bani înainte de campania electorală. Ce personaje le controlează

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Simona Halep nu a oferit detalii despre viața sa privată, păstrând discreția în ceea ce privește relațiile personale. Totuși, postările sale pe rețelele sociale, care includ fotografii cu flori primite, au alimentat speculațiile fanilor că sportiva ar fi din nou îndrăgostită. Rămâne de văzut dacă Simona Halep va confirma sau va nega zvonurile despre o nouă relație.

Viața personală a Simonei

Simona Halep provine dintr-o familie de aromâni. A început tenisul la vârsta de 4 ani. Tatăl ei are o companie de produse lactate. La 18 ani, Simona a recurs la o intervenție chirurgicală de reducere a sânilor, care o incomodau în joc și îi creau și probleme cu coloana vertebrală.

În ceea ce privește viața personală, Simona Halep s-a căsătorit civil pe 15 septembrie 2021, în Constanța, cu Toni Iuruc, un om de afaceri aromân. Cei doi și-au oficializat relația după ce jucătoarea de tenis a câștigat turneul de la Wimbledon. Toni Iuruc a confirmat pe 7 septembrie ca el și Simona Halep divorțează la un an după ce s-au cununat civil și cu două luni înaintea slujbei religioase. Căsătoria religioasă și petrecerea de după nuntă erau programate pe 13 noiembrie 2022, la Cazinoul Sinaia, dar evenimentul a fost anulat. Pe 8 septembrie 2022, Simona Halep şi Toni Iuruc au divorţat amiabil la notar.

Urmărește-ne pe Google News