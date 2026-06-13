Petre Roman se apropie de vârsta de 80 de ani, însă continuă să aibă un program activ. Fostul premier al României a fost surprins recent alături de soția sa, Silvia Chifiriuc, în timpul unei zile petrecute în oraș, care a inclus mai multe opriri și o vizită la o mănăstire din București.

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Petre Roman și Silvia Chifiriuc, apariție împreună în București

Petre Roman și Silvia Chifiriuc au fost surprinși recent în timpul unei ieșiri în București. Cei doi au ales ținute lejere, potrivite sezonului cald, și au fost văzuți deplasându-se împreună către mai multe destinații.

Fostul premier a optat pentru o pereche de pantaloni din in și încălțăminte sport, în timp ce Silvia Chifiriuc a ales o ținută în nuanțe deschise. Apariția lor a atras atenția și prin faptul că au afișat o imagine relaxată și apropiată. Petre Roman și Silvia Chifiriuc formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună un fiu, Petrus.

Prima oprire, la un birou notarial

Potrivit imaginilor publicate de cancan.ro, unul dintre locurile vizitate de cei doi a fost un birou notarial. La intrare, cei doi au părut relaxați, însă după ieșirea din clădire au fost surprinși discutând. Imaginile au fost interpretate de publicație ca un schimb de opinii legat de chestiunile rezolvate în interior.

Cu toate acestea, nu există informații publice privind motivul vizitei la notar sau natura documentelor care au fost discutate. După vizita la notariat, Petre Roman și Silvia Chifiriuc și-au continuat programul împreună. Cei doi au fost văzuți urcând într-un autoturism electric Tesla, cu care s-au deplasat către următoarea destinație.

Fostul premier a fost surprins în repetate rânduri conducând acest model de mașină, alegere care reflectă interesul său pentru tehnologiile moderne.

Vizită la o mănăstire din Pipera

După oprirea din oraș, Petre Roman și soția sa au ajuns la o mănăstire din zona Pipera. Imaginile publicate îi surprind pe cei doi intrând în curtea lăcașului de cult și discutând cu o măicuță înainte de a merge în biserică.

Ulterior, fostul premier a fost fotografiat în timp ce se închina la icoane și participa la momente de reculegere. Vizita la mănăstire a reprezentat ultima oprire cunoscută din programul celor doi în acea zi.

O familie discretă

Petre Roman și Silvia Chifiriuc au ales de-a lungul timpului să păstreze discreția în ceea ce privește viața de familie. Cei doi sunt căsătoriți de mai mulți ani și au împreună un fiu, Petrus. Deși apar rar în atenția publică, sunt surprinși ocazional la evenimente sau în timpul activităților de zi cu zi.

La aproape 80 de ani, Petre Roman continuă să fie activ și să își împartă timpul între proiectele personale, familie și activitățile care fac parte din rutina sa obișnuită.

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