De Livia Lixandru,

Dragoș a acordat un interviu pentru revista Viva! în care a povestit cum s-a schimbat viața lui, în ultimele două luni, de când a câștigat Vocea României și în ce va investi banii câștigați.

„Viața mea s-a schimbat puțin, deoarece multă lume mă cunoaște acum. A fost o perioadă interesantă de la momentul în care s-a încheiat competiția și am câștigat, am primit foarte multe mesaje – unele pozitive, altele constructive! (zâmbește) Ce este cu adevărat important pentru mine este că simt că îmi este mai simplu să aduc lumea la concerte, pentru a le prezenta muzica mea. Și cu acest gând în minte am pornit – să am ocazia să le prezint și mai multor oameni creațiile mele și ale colegilor mei de trupă”, a declarat Dragoș pentru VIVA!

În cadrul aceluiași interviu, Dragoș Moldovan a dezvăluit și ce va face cu premiul cel mare. „După ce am trecut peste momentul finalei și am analizat ce priorități am pentru acest moment al vieții, am decis să investesc cea mai mare parte din bani în activitatea mea muzicală. Cred că este momentul potrivit să mă concentrez pe cariera mea”, a mai adăugat el.

