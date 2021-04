Actorul a vrut să își continue cariera peste hotare, însă succesul nu a fost chiar cel pe care îl avea pe vremea când făcea parte din echipa Pro TV.

Dacă până la izbucnirea pandemiei, actorul declara că susține spectacole în mai multe cluburi din Londra, acum, acesta este nevoit să aibă mai multe activități online, cu venituri mai puține.

Recent, el a compus o melodie, care pare că a avut succes pe plan local. Dragoș Moștenescu a postat un mesaj pe contul de socializare.

„Sunt destul de încântat de cântecul meu liric (nu e comic de data asta) «Te voi urmări», fiind interpretat pe Phoenix 98 FM de promotorul meu radio Stewart Pink, căruia îi mulțumesc din toată inima”, a scris Dragoș pe contul de Facebook.

Ce spunea Dragoș Moștenescu în urmă cu aproape 3 ani

„Momentan am găsit o piață de comedie foarte bine definită, sunt undeva la 150-200 de cluburi de comedie numai în Londra, unde am intrat și am făcut câte 5-7 minute, iar acum am ajuns la 10-15 minute, deoarece minutele ți se dau pe parcurs.

Sunt o figură cunoscută în țară, dar aici, cu tot backgroundul meu, nu mă știe lumea. Dar am trecut de această etapă și pot spune că, în trei luni, am luat trei premii (n. red. – la stand-up) la trei concursuri de începători, ca să zic așa”, spunea acesta în 2019.

