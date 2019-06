Cântăreaţa de muzică populară a trăit clipe dureroase atunci când în urmă cu 13 ani, unul dintre fraţii ei a murit. Recent, ea a făcut dezvăluiri cutremurătoare. „Am avut o copilărie grea, am muncit cot la cot cu părinţii mei la câmp, iar acasă eram ca a doua mamă pentru fraţii mei. Cred că de la 10 ani am început să muncesc. Învăţam când eram cu vitele pe câmp, mama nu mă lăsa să stau cu o carte în mână. Am ştiut că trebuie să plecăm, să reuşim în viaţă.

Unul dintre fraţii mei a avut o depresie ascunsă. Diferenţa de vârstă dintre mine şi Viorel era de trei ani. A fost o veste atât de rea şi de şocantă încât nu mi-a venit să cred că nu mi-am dat seama în ce situaţie se afla el. Şi-a pregătit sfârşitul. A fumat foarte multe ţigări până s-a sinucis. Îmi pare rău că nu am putut să fac nimic, am fost distruşi toţi fraţii. În 2005 s-a întâmplat, iar mama e foarte afectată şi acum. Este o poveste foarte tristă”, a declarat Mariana Ionescu Căpitănescu la Antena Stars.

