Naba Salem, una dintre cele mai cunoscute ispite din sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, a făcut dezvăluiri emoționante despre trecutul său marcat de suferință și despre numărul intervențiilor estetice prin care a trecut.

Naba, cunoscută și din alte show-uri TV precum „Bravo, ai stil”, „Puterea Dragostei” sau „Te vreau lângă mine”, a recunoscut într-un podcast că cele mai multe dintre operațiile sale sunt la nivelul sânilor. Motivul este unul dureros: un fost iubit violent i-a provocat traume fizice grave, iar una dintre operațiile la sâni i s-a desfăcut în urma bătăilor.

„Mi-am făcut vreo 7 la sâni și mai trebuie să-mi fac una, pentru că eu am avut și ridicare. Și am umblat într-o relație greșită, și ăla m-a bătut până mi-a desfăcut operația”, a mărturisit Naba Salem.

Naba Salem încurajează femeile să nu mai rămână în relații abuzive

Într-un interviu ulterior, ea a vorbit deschis despre suferințele prin care a trecut, mărturisind că experiența trăită a determinat-o să fie extrem de atentă la viitoarele relații.

„De multe ori am fost tratată urât. Am fost și bătută. Am fost sechestrată. Poliția m-a scos din casă de vreo două ori. Eu, spre deosebire de alte femei, am avut curajul să apelez la Poliție, doar că el avea și Poliția la degetul mic, din păcate, asta e țara în care trăim. Eu de atunci nu am avut relație, s-a întâmplat de mult timp, de vreo 3-4 ani.

Au fost mai multe situații. M-a băgat în spital de vreo trei ori, deci a trecut. De atunci nu am mai putut avea încredere așa, în oricine. Mi-am dat seama că la prima greșeală trebuie să pleci. Un bărbat când te place și te respectă niciodată nu se va purta dizgrațios cu tine, punct. Așa mi-am dat seama că nu toată lumea merită a doua șansă”, a povestit Naba de la Insula Iubirii, potrivit fanatik.ro.

Astăzi, Naba Salem încearcă să privească spre viitor cu mai multă putere și să lase în urmă drama care i-a marcat tinerețea, alegând să își spună povestea pentru a încuraja și alte femei aflate în situații similare să nu mai accepte abuzul.

