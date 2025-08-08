Oana Monea, una dintre cele mai cunoscute ispite de la „Insula Iubirii”, a trecut prin momente dificile după ce a fost diagnosticată cu semipareză și a ajuns de urgență la spital. Ispita a decis să vorbească deschis despre această experiență dureroasă, împărtășind cu fanii momentele grele prin care a trecut.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Oana a câștigat popularitate datorită participărilor sale în mai multe sezoane ale emisiunii „Insula Iubirii”, unde acum revine în rolul de ispită supremă. Pe rețelele de socializare, ea a ținut mereu legătura cu urmăritorii săi, dar recent a făcut un pas curajos, povestind despre șocul medical și despre cum această experiență i-a schimbat perspectiva.

„Mi-e foarte greu să recunosc chestia asta, dar vă zic într-un moment așa, ca să înțelegeți că, pe lângă faptul că ne vedem printr-un ecran, suntem cu toții oameni. Iarna trecută, din cauza unui șoc, eram în vacanța de Crăciun, eram în recepție, am avut un șoc la muncă, și din cauza acelui șoc… eram singură, nu era nimeni acolo să mă poată consola, sau cu care să pot sta de vorbă, am făcut o ușoară semipareză, am fugit la medic și după două săptămâni de tratament am fost mai mult decât ca nouă, m-am simțit excelent de bine și întâmplarea asta m-a făcut să particip din nou la Insula Iubirii, faptul că am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză din nou, după aproape 11 ani”, a dezvăluit Oana Monea.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Durerea și lupta cu semipareza au determinat-o să revină în fața camerelor, întărind astfel legătura cu emisiunea care a făcut-o cunoscută.

Cine este Oana Monea, ispită la „Insula Iubirii”, sezonul 6

La doar 33 de ani, Oana Monea are propria afacere – un salon de cosmetică şi oferă cursuri de specializare în domeniu. Dacă în plan profesional este un om împlinit, viaţa personală nu i-a adus satisfacţiile dorite. După două relaţii serioase, care însă nu s-au încheiat aşa cum îşi dorea, Oana a decis să participe la cel mai dur test al fidelităţii ca să demonstreze că tentaţia poate apărea oricând într-o relaţie.

„La «Insula Iubirii» mi-ar plăcea să găsesc un bărbat șarmant, un bărbat educat, un bărbat care este dispus să crească împreună cu mine”, a declarat Oana Monea, ispită la „Insula Iubirii” sezonul 6.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE