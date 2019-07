După ce unei concurente de la „Dragoste fără secrete” i s-a făcut rău în cadrul emisiunii, prezentatoarea tv, Bianca Sârbu a retrăit drama din urmă cu câțiva ani, când soțul ei s-a stins din viață, în fața ei.

„Când Oanei i s-a făcut rău, eu eram pe balcon. Nu am mai fost în stare de nimic pentru că, primul meu soţ a murit în faţa ochilor mei. A căzut şi nu şi-a mai revenit. Când a venit ambulanţa, eu nu am putut să ies de acolo. Nu am mai fost bună de nimic. Eu am întrebat continuu, am stat jos, am întrebat. A doua zi, toată lumea a fost îngrijorată în ceea ce o priveşte pe Oana. Eu am spus că, dacă e ceva, să mergem toţi la spital. După, mi-am dat seama că şi-a revenit. Şi i-am spus Adelinei că, dacă e ceva, Doamne fereşte, niciodată să nu riscaţi sănătatea ei. Nici pentru 100 de apartamente. Eu n-am mai bătut moneda pentru că cei de acasă s-ar fi putut să vă critice că îi este rău şi voi tot staţi aici”, a povestit Bianca Sârbu la „Dragoste fără secrete”, potrivit Spynews.

