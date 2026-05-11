Toyota bZ3X, lider pe piața din China

Modelul Toyota bZ3X a reușit să devină lider al vânzărilor în segmentul vehiculelor electrice produse de joint venture-uri din China, menținând această poziție timp de șapte luni consecutive.

Dezvoltat de Toyota împreună cu GAC (Guangzhou Automobile Group Co. n.r.), SUV-ul este conceput exclusiv pentru piața chineză, cea mai mare din lume în domeniul mașinilor electrice, iar unul dintre principalele motive ale succesului este prețul redus. Modelul pornește de la 109.800 de yuani, echivalentul a aproximativ 12.700 de euro, iar în unele promoții ajunge chiar mai aproape de 12.000 de euro.

Astfel, Toyota intră în competiție directă cu producători locali precum BYD, Geely sau XPeng, care domină piața EV datorită prețurilor accesibile și tehnologiilor avansate.

Cerere uriașă și peste 80.000 de unități vândute

Lansat oficial în martie 2025, Toyota bZ3X a înregistrat o cerere atât de mare încât sistemele de rezervare au fost suprasolicitate în momentul lansării.

În mai puțin de un an, SUV-ul a depășit 80.000 de unități livrate, iar ritmul de vânzări continuă să crească.

Doar în aprilie 2026, modelul a depășit 10.000 de unități vândute într-o singură lună, consolidându-și poziția de lider între vehiculele electrice ale brandurilor străine din China.

Tehnologie avansată pentru segmentul său de preț

Deși este un model accesibil, SUV-ul vine echipat cu tehnologii avansate. Unele versiuni includ senzori LiDAR și sistemul de asistență la condus Momenta 5.0, dezvoltat pentru piața chineză.

Interiorul oferă ecran multimedia de 14,6 inci, instrumentar digital, iluminare ambientală personalizabilă și plafon panoramic, iar modelul este disponibil cu două variante de baterie: 50,04 kWh și 67,92 kWh.

În cea mai performantă versiune, autonomia ajunge la 610 de kilometri, iar varianta de bază oferă aproximativ 430 de kilometri. În ceea ce privește dimensiunile, SUV-ul este comparabil cu modele precum Toyota RAV4, Volkswagen ID.4 sau BYD Atto 3.

Totuși, bZ3X nu va fi disponibil în Europa sau Statele Unite, fiind produs exclusiv pentru piața chineză. Toyota pregătește însă noi modele electrice globale pentru alte regiuni.

