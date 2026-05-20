Creșterea unui copil: 1 milion de franci până la maturitate

„Avem nevoie din nou de mai multe nașteri, altfel vom dispărea! Pe termen lung este vorba despre supraviețuirea societății noastre”, spune Hendrik Budliger, cercetător în demografie. Estimările arată că, dacă tendința continuă, populația Elveției ar putea ajunge la 7 milioane de locuitori în următorii 50 de ani, cu 2 milioane mai puțin decât în prezent.

În Elveția, ideea că educația unui copil până la vârsta de 18 ani costă aproximativ 1 milion de franci (1,06 milioane de euro) nu este doar un mit, ci o realitate confirmată de calcule recente. Costurile includ cheltuieli directe precum mâncarea, hainele, asigurarea medicală și hobby-urile copilului. Pentru cei mici, aceste cheltuieli se ridică la peste 1.400 de franci (aproximativ 1.480–1.500 de euro) pe lună, iar pentru adolescenți se apropie de 1.900 de franci (aproximativ 2.000–2.030 de euro) lunar, conform datelor din cantonul Zürich. Pe durata copilăriei, suma totală depășește 350.000 de franci ( aproximativ 370.000–375.000 de euro), fără a lua în calcul activitățile extracurriculare costisitoare.

Îngrijirea copiilor reprezintă un alt factor care împovărează familiile. Un studiu OECD relevă că Elveția are unul dintre cele mai scumpe sisteme de îngrijire pentru copii din lume. Costurile pentru creșe și servicii de îngrijire pot ajunge la 120.000 de franci per copil (aproximativ 127.000 de euro), iar un loc la creșă costă aproximativ 130 de franci pe zi (circa 138 de euro). Două zile de îngrijire săptămânală pot ajunge la 1.000-1.400 de franci lunar (aproximativ 1.060-1.500 de euro), în funcție de venituri și locație.

Costurile indirecte: sacrificii profesionale și financiare

Pe lângă cheltuielile directe, părinții se confruntă cu costuri indirecte semnificative. Mulți reduc programul de lucru pentru a avea grijă de copii, ceea ce duce la scăderea veniturilor și a contribuțiilor sociale. Femeile sunt cele mai afectate, renunțând adesea la avansarea profesională și la oportunitățile de carieră. Aceste costuri indirecte sunt estimate la aproximativ 500.000 de franci (aproximativ 530.000–535.000 de euro) pe perioada copilăriei.

În total, creșterea unui copil în Elveția ajunge să coste în jur de 1 milion de franci elvețieni (1,06 milioane de euro), conform unui studiu realizat de compania de asigurări Baloise la începutul anului 2025. Această situație face ca multe familii să se gândească de două ori înainte de a decide să aibă copii, sacrificând fie cariera, fie nivelul de trai.

Tendințe globale și contrastul extrem

Fenomenul scăderii natalității nu este specific doar Elveției. Două treimi dintre țările lumii au rate de reproducere sub nivelul de 2,1 copii per femeie, necesar pentru menținerea populației. Taiwan, de exemplu, are cea mai scăzută rată a natalității din lume, de doar 0,69 copii per femeie. Dacă acest trend continuă, populația țării ar putea scădea la 13 milioane de locuitori în următorii 50 de ani.

La polul opus se află țări precum Somalia, unde rata natalității este de 6,1 copii per femeie. În astfel de state, copiii reprezintă o formă de siguranță pentru bătrânețe, în lipsa unui sistem public de pensii. În plus, accesul limitat la metode contraceptive și dezavantajele sociale ale femeilor contribuie la menținerea unei natalități ridicate.